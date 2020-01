“Nettuno” Manfredonia. Ritorna il libertà di maresciallo della Capitaneria accusato di falso

Bari, 07 gennaio 2020. Ilcon provvedimento di scarcerazione emesso all’esito dell’udienza tenutasi in data 3 gennaio 2020, ha accolto la richiesta di riesame presentata dagli avvocatidi Cerignola, difensori di fiducia del maresciallo, quest’ultimo in servizio presso la capitaneria di Porto di Manfredonia ed arrestato lo scorso 13 dicembre 2019 per presunti reati di falso.

Come già evidenziato nei precedenti articoli, la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia aveva richiesto per il maresciallo Sassanelli Michele la custodia cautelare in carcere e tale richiesta veniva nuovamente reiterata con appello avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia che disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari.

I motivi di riesame e le argomentazioni difensive degli avvocati Nazareno Scalzo e Carmela Caputo difensori dell’indagato, sono state ritenute meritevoli di accoglimento dal Tribunale della Libertà di Bari che ha disposto l’immediata scarcerazione del maresciallo tornato libero con applicazione della misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici per la durata di 12 mesi.

