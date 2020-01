Webbin Volley club Manfredonia: ragazze superate in casa dal Bisceglie

Prima sconfitta casalinga stagionale per le ragazze della Webbin Volley Club Manfredonia. Dopo aver battuto tra le mura amiche del PalaDante nell’ordine San Giovanni Rotondo Padre Pio, Diomede Canosa e New Axia Barletta, nel recupero dell’ottava giornata della Prima Divisione le sipontine si arrendono al cospetto di un’ottima Sportilia Bisceglie, terza forza del campionato alle spalle di Agrimag Andria e Intrepida San Severo.

Le biscegliesi si aggiudicano la vittoria in tre set (15-25/22-25/22-25) palesando una maggiore determinazione e lucidità nei momenti topici dell’incontro rispetto alla Webbin, che deve fare mea culpa soprattutto per aver gettato alle ortiche una frazione, la terza, nella quale aveva accumulato un vantaggio importante poi incredibilmente dilapidato.

Il sestetto iniziale di mister Rosario Ravalli è composto da Giusy Grumo, Rebecca Tarantini, Dafne Tommasone, Silvia Santoro, Elena Tarantini e Cassandra Tommasone.

Buona partenza per il Manfredonia (4-1), che però subisce un primo break della Sportilia (1-8), che fa salire le ospiti sul 5-9. Due errori delle ragazze allenate da Nicola Nuzzi riavvicinano la Webbin (7-9), ma un altro scatto delle biscegliesi crea il vuoto (8-15) e costringe coach Ravalli a chiamare timeout. Una veloce di Elena Tarantini (9-15), un errore in attacco della Sportilia dopo un prodigioso recupero di Rebecca Tarantini (10-15) e una schiacciata di Dafne Tommasone (11-15) riaccendono la speranza di rimonta nella compagine di casa, ma il Bisceglie ne ha di più e mette a referto 5 punti consecutivi (11-20). Il set ormai è segnato, c’è giusto il tempo di vedere due attacchi vincenti di Dafne Tommasone per il 12-20 e il 15-23 prima della chiusura (15-25).

Anche nella seconda frazione l’avvio delle sipontine è migliore delle avversarie (5-2 con 4 punti di Dafne Tommasone), però improvvisamente qualcosa si inceppa e così il Bisceglie segna 8 punti consecutivi (5-10). La Webbin chiama timeout ma al ritorno in campo subisce un altro brutto parziale (2-6) che lancia la squadra ospite sul 7-16. Il Manfredonia non ci sta e prova a riavvicinarsi: il tocco di seconda di Cassandra Tommasone vale il 9-16, Dafne Tommasone mette a terra il 12-16, Elena Tarantini è determinata e vince un contrasto a rete per il 18-21. Producendo il massimo sforzo, le ragazze di mister Ravalli riescono a recuperare fino a -2 (20-22), ma la Sportilia non si concede altre distrazioni e fa suo anche il secondo set (22-25).

Le bianco-azzurre di casa iniziano col piede giusto il terzo parziale (5-2), così come era già successo nelle prime due frazioni. Stavolta però la Webbin mantiene alta la qualità del proprio gioco e il vantaggio si dilata. La veloce sull’asse Cassandra Tommasone-Elena Tarantini è vincente (7-4), così come l’attacco di Silvia Santoro (11-6) e quello successivo, di Dafne Tommasone (12-6). La Sportilia in questa fase del match ci capisce poco e tre errori in attacco spingono il Manfredonia sul 15-7. Sulle ali dell’entusiasmo, le sipontine raggiungono il ragguardevole margine di +9 con Dafne Tommasone che griffa sia il punto del 16-7 che quello del 17-8. Giusy Grumo tiene a distanza il Bisceglie (18-11), Silvia Santoro segna il punto del 20-14 e poco alla volta la formazione di casa sembra avvicinarsi al traguardo parziale. Sembra, perché 5 punti consecutivi delle biscegliesi riaprono clamorosamente il set (20-19). Dafne Tommasone firma il 16° punto della sua partita (22-20) per quella che sarà l’ultima azione vincente della sua squadra, che con qualche errore di troppo perde anche la terza frazione (22-25).

Con questa sconfitta la Webbin resta ottava in classifica in coabitazione con la Volley Academy San Giovanni Rotondo e nel prossimo turno, sabato 11 gennaio alle 18.30, farà visita alla seconda della classe, l’Intrepida San Severo.

Tabellino delle marcatrici (accanto a ciascun nome, i punti realizzati): Giusy Grumo 1, Rebecca Tarantini 0, Dafne Tommasone 16, Silvia Santoro 4, Elena Tarantini 9, Cassandra Tommasone 2. Errori/infrazioni squadra avversaria 27.

Risultato del recupero di Prima Divisione femminile (8^ giornata):

Webbin Volley Club Manfredonia-Sportilia Bisceglie 0-3 (15-25/22-25/22-25)

Classifica Prima Divisione femminile:

1) Agrimag Andria…..20

2) GS Intrepida Volley San Severo…..16

3) Sportilia Bisceglie…..15

4) Realsport Orta Nova…..13

5) Diomede Canosa…..12

6) New Axia Volley Barletta…..11

7) New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia…..8

8) Webbin Volley Club Manfredonia…..7

8) Volley Academy San Giovanni Rotondo…..7

10) Aquila Azzurra Trani…..4

10) Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio…..4

Michelangelo Ciuffreda