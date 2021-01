Covid Puglia, dopo feste Natale contagi in aumento del 35%

Bari, 07/01/2021 – (repubblica) Torna a salire la preoccupazione per il nuovo aumento di contagi al termine delle feste natalizie.

Dopo l’allarme lanciato dai medici di famiglia sull’incremento dei casi soprattutto in contesti familiari, ora arriva anche dai numeri del ministero della Salute la conferma che lo scenario in Puglia, così come in altre regioni, è nuovamente peggiorato: nella settimana tra il 30 dicembre e il 5 gennaio i contagi nella nostra regione sono passati da 5mila 500 a 7mila 500.

Un incremento del 35 per cento. Anche i numeri del bollettino quotidiano preoccupano.

Con 1.581 su poco più di 10mila tamponi effettuati, la Puglia è fra le regioni che registrano più casi dopo Veneto, Lombardia, Lazio e Toscana, anche se si continua a notare una riduzione della pressione dei ricoveri Covid negli ospedali.

A peggiorare questo quadro è la risalita dell’indice Rt ormai stabile a quota 1. L’indice di contagiosità era sceso a 0,8 a fine novembre. Circostanza che ha permesso alla Puglia di andare in zona gialla. Ma proprio l’allentamento delle misure prima della zona rossa nelle feste di Natale ha causato assembramenti e il nuovo aumento dei contagi.

Oggi e domani tutta Italia andrà in zona gialla rafforzata, vale a dire con il blocco delle mobilità fra regioni.

Ma dopo il fine settimana in arancione ripartirà la divisione delle Regioni per zone di rischio e la Puglia è in bilico fra la zona arancione e la rossa proprio per l’Rt in salita ormai oltre quota 1 e per l’alto numero di positivi. (repubblica)