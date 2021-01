Direttore Casa Sollievo: “Coi vaccini, entro fine anno, la luce in fondo al tunnel”

San Giovanni Rotondo, 07/01/2021 – (vaticannews) “I tre vaccini, Pfizer, Moderna e AstraZeneca, sono diversi tra di loro – spiega il biologo Angelo Vescovi, direttore sanitario della Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo – Nessuno dei tre è identico all’altro. Quelli di Pfizer e Moderna sono i più simili tra loro. Per capire quali siano le differenze, bisogna comprendere come funziona un vaccino. La vaccinazione introduce non il virus vivo, ma dei frammenti. Il nostro organismo si accorge che c’è qualcosa di estraneo e crea degli anticorpi contro questi frammenti di virus, così quando poi incontreremo il virus vivo ci saranno già degli anticorpi pronti a difenderci da questo attacco. Comunque tutti questi vaccini hanno una alta efficacia contro il coronavirus”.

Qual’è la percentuale di somministrazione del vaccino in una popolazione, necessaria per poter arrivare ad una “immunità di gregge”?

R – In media dovrebbe essere vaccinato circa il 70/80 per cento della popolazione, per avere la così detta immunità. Però questo non vuol dire che non cambi niente, anche prima di raggiungere questa percentuale. Cominceremo a vedere miglioramenti nella curva delle infezioni già quando sarà vaccinato il trenta-quaranta per cento della popolazione. I vaccini che attualmente utilizziamo hanno l’effetto di proteggere il vaccinato dal contagio. Però questo non esclude che virus, per un certo periodo, continui a crescere all’interno delle nostre cellule con l’effetto patologico di una malattia e che quindi noi possiamo ancora essere contagiosi. Perciò è buona regola, per proteggere chi non è ancora vaccinato, continuare a portare la mascherina fino a quando questa pandemia si estinguerà. Penso che per la fine della primavera, al massimo ad estate inoltrata, la situazione sarà sicuramente sotto controllo. E spero che per la fine dell’anno potremmo vedere la luce alla fine del tunnel. Molto dipende dai comportamenti dei singoli, ci vuole senso di responsabilità: una pandemia è un problema sociale prima che biologico.(vaticannews)