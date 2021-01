Gatta: “Provincia pronta per 28 progetti sulle strade dei Monti Dauni”

Foggia, 07 gennaio 2021. Sono stati affidati, a seguito di gara, i lavori per la messa in sicurezza della viabilità dei Monti Dauni, finanziati con risorse del Fondo Sociale di Coesione 2014/2020 e Delibera CIPE 26/2016, nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia.

Si è proceduto, altresì, alla sottoscrizione dei contratti con le ditte appaltatrici ed è in corso la consegna dei lavori per procedere alla loro esecuzione. Per alcuni lotti sono iniziati i lavori di pulizia delle aree di pertinenza delle strade.

L’esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale verrà effettuata non appena le condizioni metereologiche lo consentiranno.

Il Presidente, Nicola Gatta, commenta: “La Provincia di Foggia ha effettuato tutte le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali dei Monti Dauni, per un importo di trenta milioni di euro, nei tempi prefissati. Adesso si procederà con l’esecuzione dei lavori che contiamo di effettuare entro i mesi primaverili, così da consegnare alla collettività una rete stradale sicura ed efficiente. Prosegue l’impegno dell’Ente per migliorare la viabilità sul territorio”.

I lavori riguarderanno le seguenti strade provinciali:

LOTTO 1: S.P. 95 CERIGNOLA CANDELA – LOTTO 2: S.P. 138 PANNI LIMITONI – LOTTO 3: S. P. 109 DI LUCERA TRATTTO LUCERA-TROIA – LOTTO 4: S.P. 121 PONTE BOVINO-PANNI 2° LOTTO – LOTTO 5: S.P. 128 FAETO – CONTRADA STERPARO – LOTTO 6: S.P. 129 BICCARI-ROSETO V.RE – LOTTO 7: S. P. 109 DI LUCERA TRATTO TROIA-GIARDINETTO – LOTTO 8: S.P. 101 Q.VIO CANDELA-S.AGATA-ACCADIA – LOTTO 9: S.P. 111 DI SAN LORENZO – LOTTO 10: S.P. 11 TORREMAGGIORE CASALNUOVO C.I.G. – LOTTO 11: S.P. 136 BIS IRPINA ex 91 bis – LOTTO 12: S.P. 4 SERRALOMBARDI-SCASSABARILE – LOTTO 13: S.P. 98 DEL CASONE – LOTTO 14: S.P. 99 ASCOLI CANDELA ROCCHETTA (TRATTO ST. ASCOLI CANDELA) – LOTTO 15: S.P. 127 DI CAMPOREALE – LOTTO 16: S.P.1 NEV.DI MOTTA-P.TE 3 ARCHI TRATTO km.15-23 -LOTTO 17: S.P. 3 MACCHIA FORCHE-CARLANTINO -LOTTO 18: S.P. 90 ASCOLI S. SERRA LA CACCIA -LOTTO 19: S.P. 124 TROIA – CASTELLUCCIO V.RE -LOTTO 20: S.P. 97 CASONE CAPACCIOTTI -LOTTO 21: S.P. 136 DIR. IRPINA TRATTO RADOGNA DELICETO -LOTTO 22: S.P. 113 REGGENTE -MONTE CALVELLO – LOTTO 23: S.P. RAMPE DI SANT’ANTONIO -LOTTO 24: S.P. 91 DELL OFANTO – LOTTO 25: S.P. 133 TERTIVERI-BICCARI-CASTELLUCCIO VALMAGGIORE;

LOTTO 1: S.P. 130 LUCERA-ALBERONA-ROSETO 2° LOTTO – LOTTO 2: S.P. 145 DELL’APPEN. ABRUZ. ED APP. SANN. – LOTTO 3: PONTE CELONE – PONTE LUCIFERO.