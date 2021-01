L’importanza del saturimetro per controllare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue

Attualmente la pandemia ha spinto sempre di più le persone ad essere previdenti e a monitorare costantemente il loro stato di salute, ad esempio con il termometro per misurare la temperatura corporea e rilevare la presenza di febbre, ma esistono anche altri strumenti innovativi che consentono di tenere sotto controllo lo stato di benessere attraverso il monitoraggio della saturazione nel sangue. Per quanto riguarda le malattie respiratorie, il saturimetro, come O2 Ring Ossimetro Continuo, è uno strumento tecnologico che permette di monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue in brevissimo tempo, per questo è utile sia a livello ospedaliero che domestico.

Come funziona il saturimetro

L’utilizzo del saturimetro è veloce e semplice, la sua forma ricorda quella di una molletta per il bucato, il funzionamento è intuitivo, non bisogna far altro che inserire il dito nella morsa e attendere che la luce led si illumini. Dopo qualche secondo sarà possibile avere i dati della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue.

I valori della saturazione dell’ossigeno nel sangue

Per comprendere quale sia lo stato di salute bisogna interpretare i valori della saturazione dell’ossigeno nel sangue, quando presentano una percentuale superiore al 95% non c’è alcun problema. Questo indice delinea una funzionalità ottimale dell’apparato respiratorio del soggetto, in quanto il sangue trasporta la giusta quantità di ossigeno per nutrire i tessuti e l’organismo.

Quando il valore della saturazione scende al di sotto del 95% si verifica la presenza di ipossiemia che può essere lieve, quando i valori sono fra 91 e 94%, moderata quando i valori sono compresi tra 86 e 90%, oppure grave se i valori rilevati sono pari o inferiori all’85%.

Perché il saturimetro è uno strumento utile per la salute e il benessere

Conosciuto anche come ossimetro, questo strumento consente di valutare la corretta funzione dell’apparato respiratorio, inoltre monitora anche la frequenza cardiaca. È possibile tenere sotto controllo a domicilio, pazienti affetti da malattie respiratorie come bronchite cronica, BPCO, asma, polmonite e altre malattie che colpiscono le vie aeree, come il Covid 19. Un saturimetro consente di monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue dei fumatori, ma anche di pazienti che soffrono di apnee durante il sonno. È utile anche per chi è esposto costantemente a fonti inquinanti e non presenta particolari controindicazioni, dato il suo utilizzo non invasivo e totalmente esterno.

La sua semplicità d’uso è sicuramente il vantaggio più apprezzato dai medici e dai pazienti, infatti è possibile utilizzarlo autonomamente a casa, ultimamente sono tante le persone che usano il saturimetro per controllare il livello di ossigeno nel sangue e la sua saturazione, magari nel periodo di quarantena dopo che sono risultati positivi al Coronavirus. Nonostante ciò, non è infallibile ed è sempre fondamentale contattare il medico per controlli più specifici, ma in generale questo strumento tecnologico presenta un’innovazione utile per controllare lo stato di benessere e di salute di tutte le persone. (nota stampa)