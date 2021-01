Manfredonia. “Grande entusiasmo al Toniolo per attività orientamento per studenti scuole medie”

Grande entusiasmo all’Istituto “TONIOLO” per le attività di orientamento destinate agli studenti delle scuole medie.

Ai moderni e aggiornati indirizzi del settore:

ECONOMICO:

o AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING;

o SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI;

o TURISMO.

si sono affiancati i NUOVI ed ESCLUSIVI indirizzi:

che permettono al “TONIOLO” di proporre un’offerta formativa completa in ogni settore: Economico-Giuridico, Turistico-Linguistico, Economico-Informatico, Tecnologico-Informatico, Sanitario-Sociale.

Il Toniolo dispone di strutture moderne e innovative:

– Tutte le classi con LIM (Lavagna Interattiva Multimediale);

– Tutte le classi con collegamento internet dedicato e potenziato, Wi-Fi in tutto l’istituto;

– 7 laboratori informatici multimediali climatizzati – Plotter – Stampante 3D;

– 2 laboratori linguistici multimediali climatizzati;

– 2 campi da calcio illuminati;

– 2 palestre;

– laboratori scientifici, biblioteca, auditorium, climatizzati per eventi di ogni genere.

Numerosi progetti didattici per gli studenti che si svolgono in Europa e in USA.

Orientamento universitario per le migliori università italiane ed estere.

Orientamento per il mondo del lavoro.

Gli studenti che frequentano la 3^ media, insieme alle loro famiglie, potranno prenotare un incontro con i referenti dell’Orientamento, collegandosi qui https://tinyurl.com/toniolo-prenota-3media o visitando il sito ufficiale, www.toniolo.edu.it

È attivo un numero WhatsApp, SEMPRE DISPONIBILE, 351 6605008 , per richiedere informazioni.

TONIOLO: Formiamo giovani per il futuro del Paese.

www.toniolo.edu.it

INDIRIZZO ECONOMICO – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

Acquisirai competenze:

– Amministrative e gestionali, di finanza e di marketing;

– Linguistiche e informatiche integrate;

– Per interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi;

– Per contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita in un contesto internazionale.

INDIRIZZO ECONOMICO– SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Acquisirai competenze:

– Amministrative e gestionali, di finanza e di marketing;

– Innovazione al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita in un contesto internazionale;

– Progettazione e gestioni siti web;

– Gestione delle reti informatiche e la loro sicurezza;

– Creazione di software applicativo gestionale;

– Analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informatici per adeguarli alle diverse necessità aziendali;

– Interpretazione del sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi informativi da applicare alle specifiche tipologie aziendali.

INDIRIZZO ECONOMICO – TURISMO

Acquisirai competenze:

– linguistiche (3 lingue straniere), interculturali;

– nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio artistico, artigianali, enogastronomico e paesaggistico:

– nel comparto delle imprese del settore turistico;

– di diritto, economia aziendale, e legislazione turistica;

– di marketing, di progettazione e di consulenza;

TECNOLOGICO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (NUOVO INDIRIZZO)

Acquisirai competenze:

– nel campo dei sistemi informatici, della robotica, dell’intelligenza artificiale, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparecchi di comunicazione;

– per collaborare, nel rispetto del quadro normativo nazionale e internazionale, nella gestione di progetti inerenti alla sicurezza e la privacy delle informazioni relazionali e di comunicazione per operare autonomamente e in team.

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE (NUOVO INDIRIZZO)

Acquisirai competenze per:

– organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione della salute e del benessere;

– organizzare ed attuare interventi a sostegno delle esigenze socio-sanitarie e dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;

– partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e professionali;

– utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio del servizio erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.

