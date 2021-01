Manfredonia, 07 gennaio 2021. Nasce a Manfredonia, un movimento politico culturale denominato Progetto Popolare che trae la sua legittima ispirazione dalla dottrina sociale della Chiesa e dall’Appello ai “liberi e forti “di don Luigi Sturzo.

Progetto Popolare è un nuovo e nel contempo originario spazio civico e politico locale, in cui possono trovare una legittima cittadinanza tutte le forze dell’area moderata e tutti coloro che vogliono aderire a questo ambizioso progetto, attraverso la loro partecipazione diretta ed attiva nella ricostruzione di un nuovo orizzonte etico-politico e sociale tanto auspicato per la nostra Città.

Progetto Popolare rappresenta un format nuovo, soprattutto per i nostri giovani che vogliono investire le loro energie e competenze sul territorio.

Una sorta di “Casa dei Giovani” in cui tutte le eccellenze possano provare a lavorare insieme sinergicamente, per approdare alla soluzione degli annosi e complessi problemi che attanagliano da decenni la nostra Città.

Progetto Popolare vuole improntare questa azione politica senza avversari da abbattere, ma con l’obiettivo unico di far ripartire la nostra amata Manfredonia. Coltiviamo l’ idea ambiziosa di creare un tavolo comune di collaborazione tra tutte le forze politiche presenti sul territorio, compatibili con i nostri valori ma senza barriere e pregiudizi ideologici, per delineare un nuovo e efficace profilo di governo locale, da un lato e per offrire una reale e decisiva svolta alla crescita morale, civile, economica e sociale della Città dall’altro.

Progetto Popolare già oggi è sostenuto da tante gente comune impegnata nel campo dell’imprenditoria, della scuola e della cultura , dello sport, della sanità, del volontariato e del sindacato, avendo offerto la loro disponibilità di servizio politico, per sentirsi protagonisti di questa nuova fase.

Il coordinatore pro tempore del movimento è il dott. Giuseppe Facciorusso.

Un movimento nuovo aperto davvero a tutti coloro che vogliono mettersi a disposizione della città, con animo sereno. E’ possibile iscriversi via mail al seguente indirizzo: progettopopolaremanfredonia@gmail.com

(nota stampa)