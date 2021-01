Società civile :“Tutti fuori al balcone, non per sparare ma per sperare”

“Scriviamolo su un lenzuolo, su un cartellone, facciamo tutti uno striscione per chiedere le dimissioni della Giunta. Sproniamo anche tutti i consiglieri comunali a dimettersi in massa di modo che si possa far cadere il consiglio e questa triste esperienza amministrativa ormai putrescente”.

https://www.facebook.com/pdfoggia/videos/714748129480199

Il comitato di cittadinanza attiva “Società civile” lancia da oggi la campagna #DIMETTETEVITUTTI in riferimento alla vicenda Iaccarino:

“Le dimissioni del presidente del consiglio Iaccarino sono un atto dovuto. Non ci sono scusanti e non saranno i suoi pochi fan a poter far rientrare uno scandalo di proporzioni internazionali, come abbiamo visto. Ci si arriverà tramite sfiducia. Ma chi lo ha messo lì, scatenando anche un putiferio durante l’insediamento?”. Di qui la campagna perché si dimetta l’intera amministrazione, non solo il presidente del consiglio. “Da domani i nostri balconi rispondano”

Il Pd di Foggia, con il segretario cittadino Davide Emanuele e con il segretario dei Giovani Democratici Gabriele Cela ha aderito fra i primi all’iniziativa.

Anche la consigliera regionale Rosa Barone, che con l’eurodeputato Mario Furore ha sollevato il caso del presidente del consiglio comunale, aderisce all’iniziativa.