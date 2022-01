Manfredonia, stabilizzazione LSU: delibera della Giunta Comunale

Manfredonia (Foggia), 07/01/2022 – La Giunta Comunale del Comune di Manfredonia “Preso atto della necessità di sollecitare la procedura per la stipula della convenzione tra il Comune e la Regione Puglia, ritenendo la proroga in questione una prosecuzione delle convenzioni precedenti. Ritenuto di dover continuare ad erogare la copertura degli oneri assicurativi, come da documenti contabili e finanziari già approvati ed esecutivi. per il periodo suddetto – pari ad €. 5.250,00 – al cap. 5738 “Oneri assicurativi progetto LSU” del PEG;

Preso atto della nota da parte dell’Ase, giusto protocollo di intesa del 25.11.2020 , quanto alla necessaria organizza zione aziendale dei citati lavoratori, di esclusiva competenza dell’ASE stessa, con le modalità indicate nella stessa nota”

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di prendere atto della possibilità di avviare la stabilizzazione dei lavoratori LSU, per l’approvazione della proroga ex art. 1, comma 26, lett.B, d.l. 228 del 30/12/2021“Milleproroghe”.

2. di conferire espresso mandato all’assessore al personale di sollecitare la definizione delle procedure con la Regione Puglia per la convezione relativa alle modalità di utilizzo dei predetti lavoratori.

3. di dare mandato all’assessore di procedere alla definizione delle attività amministrative da porre in essere per avviare la procedura di stabilizzazione.

4. di dare mandato all’assessore al personale di avviare il tavolo di concertazione con le parti sociali necessario per definire i parametri numerici e le qualifiche in base al fabbisogno del personale del Comune.



5. di prendere atto della comunicazione dell’ASE, relativa all’organizzazione aziendale, giustoprotocollo di intesa del 25.11.2020 tra Comune di Manfredonia ed Ase, a 20 h settimanali come da apposita richiesta del ‘A.U dell’Ase del 10.12.2021 n. 1-416 e precisamente con part -time verticale su 3 giorni settimanali di 6h e 20 minuti dal lunedì a venerdì feriali.

6. di prendere atto che l’occorrente spesa per gli oneri assicurativi INAIL di €. 5.250,00, fino al 31.03.2022, è prevista nel Piano Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio 2022 (cap. 5738 “Oneri assicurativi progetto LSU”).

7. Di confermare, per quanto non in contrasto col presente atto, ogni altra disposizione in

materia e contenuta nei precedenti provvedimenti adottati dal Comune.

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata ed unanime votazione favorevole”.