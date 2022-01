Rosalia Granatiero: ecco “Graziella” di Procida, Capitale della cultura 2022

StatoDonna.it, Manfredonia 7.01.2022. Procida, la Capitale italiana della cultura 2022: da alcuni mesi, Rosalia Granatiero, artista di origini Manfredoniane compositrice, polistrumentista e soprano italiana, sta dando vita ad un progetto dedicato, non a caso, al volume dal titolo Graziella, di Alphonse De Lamartine.

Il romanzo autobiografico del 1852 ambientato a Procida ha ispirato inoltre, il concorso di bellezza procidiano e diversi film novecenteschi.

Si tratta dell’idea che si terrà a cura di Maria Dragoni, soprano italiana natìa di Procida, città degli artisti nell’anno 2022.

Rosalia Granatiero è sulle pagine di StatoDonna.it in quanto ottimo esempio di come lo stile e l’eleganza rappresentino degli elementi persuasivi in tutte le professioni ed ambiti delle nostre vite.

“Rosalia, in cosa si può differenziare l’approccio di questa composizione rispetto a tante altre della storia dell’opera?”

“Quello che ho voluto fare non è stato cercare una composizione qualsiasi della storia dell’opera, ma raccontare un punto di vista, con questa storia romantica, attraverso la quale tutti possiamo essere emozionati e toccati, senza aver bisogno di una preparazione specifica. L’opera è qualcosa che continua a toccarci, a parlare di noi ed è una forma d’arte attuale. – Spiega la compositrice Rosalia Granatiero. –

“Nell’opera Graziella, la sceneggiatrice Tonia D’Angelo, ha scritto il libretto teatrale, per una composizione che rinasce solo quando a portarlo in scena sono in quel momento delle persone, per altre persone che li ascoltano, in un istante unico di chi fà e di chi percepisce”

“Un’ultima osservazione in merito ad una domanda che le volevo fare riguarda la cultura contemporanea ed il progresso della tecnologia: nella sua lunga esperienza come ha visto cambiare l’approccio a queste nuove tecnologie moderne?”

“Secondo me la tecnologia oggi, è ad un punto di svolta e sarà sempre più presente nella vita dei musicisti. Ho composto l’opera Graziella nella quale i cantanti hanno l’impostazione lirica, la musica è moderna sinfonica, melodica e con suoni virtuali, una novità ed un connubio tra l’opera ed il virtuale messo in scena nei film” – Ha raccontato Rosalia Granatiero nell’intervista.

Ringraziando Rosalia per la disponibilità una citazione dall’intervista appena conclusa, a favore di una riflessione sull’argomento: “L’animo dei compositori non muore mai, ma vive per sempre nelle loro musiche”. Helen Mirren

A cura di Angelica Spagnuolo, 07 gennaio 2022