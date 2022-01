“Sono passati 9 anni, manchi da morire”: il ricordo del fratello

Per te Ezio

Era giorno 8 di nove anni fa precisamente il 2013 quando le nostre vite hanno deciso di separarsi..

Oggi dopo tanti anni la penna ha vinto su di me e sono qui a raccontare proprio quella maledetta notte..

Era giorno 8 della mattina quando ci siamo svegliati insieme e tu eri già consapevole che io e te ci dovevamo separare quel giorno e non passarlo insieme come tutti gli altri passati insieme…

Erano le 10 del mattino e io mi incominciavo a preparare per andare ad un 18° fuori paese e tu ti stavi preparando per andare al lavaggio dove era il nostro punto di incontro con Tore e gli altri a farci delle risate e passare qualche ora in ottima compagnia…

Erano le 23 e io ero a Zapponeta al rientro dal compleanno e mi intrattenevo per un po’ con gli amici quando alle00.30 circa mi arriva la tua chiamata che mi diceva che volevi raggiungerci a Zapponeta per berci qualcosa insieme.

Io ti dissi di non venire in quanto il locale stava chiudendo.

Quella è stato la nostra ultima conversazione, avevi deciso di farmi almeno quell’ultimo regalosentire la tua voce sesi può dire cosi…

Mi salutai con gli amici e mi avviai su quella strada che da anni facevamo insieme e ormai la conoscevamo punto per punto quando all’ altezza dei Saraceni vidi qualcosa che non andava bene vicino ad un tronco di albero e un camion fermo accesso con le quattro frecce decisi di fermarmi anch’ io a vedere cosa fosse successo e l’ immagine che si presentòd’ avanti a me non era delle migliori tipo una dinamite esplosa in una macchina e i detriti sparsi per centinaia di metri..

Era una notte molto buia con tanta Umidità e nebbia, quello che stavo vedendo non era delle migliori e mi allontanai e mi misi da parte avevo intuito che chi era in quella macchina non c’è la fatta, mai mai a pensare che in quella macchina ci fossi tu.

Il camionista fece tutto quello che c’è era da fare chiamare i soccorsi ecc.. Io invece ero rimasto freddo incredulo e tornai a Zapponeta e chiamai degli amici avvisandoli che c’ era un incidente…

Ritornammo ormai la macchina dei soccorsi era già li a chiudere strada e tutto il mio pensiero arrivò subito a te e ti incominciai ha chiamare senza nessuna risposta, il mio cuore era già in preoccupazione forse aveva intuito che stava qualcosa che non tornava ormai.

Chiesi ai carabinieri che macchina fosse e sapendo che non era delle vostre il mio cuore si incominciò a rilassare. Ormai era notte fonda e decidevo di rientrare a casa ma il mio cervello anche quando ero a letto a casa era fermo a quell’immagine che vidi e ai lampeggianti dei soccorsi.

Alle 7 del mattino dopo la mia vita è cambiata caro Fratello la mia vita aveva ricevuto quella maledetta chiamata che mi avvisò di tutto e di quello che il mio cuore aveva intuito la notte e che mi dava segni che li c’è era qualcosa di mio che mi appartenesse..

Mai e poi Mai avrei pensato di fare il tuo riconoscimento e di vederti nudo su quel tavolo di acciaio caro fratello mio…

Sono passati 9 anni ma la mia vita è cambiata le mie abitudini non sono più le stesse e tante cose in noi hanno segnato quella data,

Mamma ha perso il cuore e non c’è un secondo che non ti pensa e si fa sempre delle domande senza risposta.

Babbo che era il tuo punto di riferimento fa finta di essere duro ma ha i suoi momenti io, Lorenzo e Gianfranco ridiamo scherziamo per non pensare ma ci sono sempre i giorni che il cervello si blocca a pensare a Te…

Da qualche mese anche Nonno e Nonna ci hanno lasciati per venire da te e non lasciarti più solo…

Caro fratello io non smetterò mai di pensarti e di portare in alto tutto quello che a te Piaceva fare come le tue passioni per il Rally girerò per te e farò del tuo nome un ricordo e un esempio di vita per gli altri come l’ambulanza che salva delle vite e gira nel paese nel tuo ricordo…

A voi tutti ragazzi e ragazze siate sempre prudenti nel guidare e non fatevi prendere dall’ euforia di bere e fare altro quando siete sulle strade non permettete al diavolo di vincere su di voi perché sarà troppo tardi e la vita di ognuno di voi non ha prezzo e nessuno vi potrà portare indietro come la vita di mio Fratello Ezio…

A voi cari sindaci di Manfredonia e Zapponeta va il mio appello fate di tutto affinché quella strada viene completata almeno evitiamo di non far morire più per km altre vite umane come quella di Ezio Salvatore Mario i ragazzi di Cerignola ecc..

Confido in voi per un monumento per ricordare tutte le vittime della strada del SS16 delle Saline.

Manchi da Morire tuo fratello

Ivano

Manfredonia 08/01/2022