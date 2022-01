Sorpresa a San Giovanni Rotondo: Conte visita l’hub vaccinale

(ANSA) – FOGGIA, 07 GEN – “Se il paese regge è perché tutti quanti hanno fatto la loro parte e voi in particolare.

Non mi sorprende sapere che al di là dell’impegno professionale c’è stato un grande surplus di impegno che non è quantificabile in termini di energie intellettive e di energie fisiche spese”.

Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, visitando questa mattina l’hub vaccinale di San Giovanni Rotondo (Foggia) dove l’ex premier è cresciuto e dove vivono i due anziani genitori.

“Siete sempre stati sul fronte e siete ancor sul fronte” ha esordito Conte incontrando gli operatori sanitari. “C’è stata – ha aggiunto – la disponibilità di tutta la parte sana del paese, che è la stragrande maggioranza, altrimenti oggi non ci ritroveremmo in una condizione che rimane difficile ma che stiamo affrontando con grandi dignità e capacità”.

Ad annunciare sui social la visita di Conte è stato il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti che ha parlato di “una grande sorpresa: il presidente Conte è venuto a conoscere la bellissima ed efficiente realtà dell’hub vaccinale e a vedere i nostri professionisti all’opera”. Crisetti ha poi aggiunto: “Si è congratulato con loro ringraziando per il grande sacrificio che portano avanti ormai da due anni senza alcuna pausa e riconoscendo che la politica non sempre è alla loro altezza e che potrebbe e dovrebbe fare di più”. (ANSA).