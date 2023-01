Giovani di San Nicandro Garganico si rimboccano le maniche per il bene comune: il sindaco li elogia

San Nicandro Garganico (FOGGIA) – In questi giorni, gruppi di giovani hanno chiesto l’autorizzazione al comune per fare qualcosa di buono per il loro territorio. La costituenda associazione “300” ha voluto ripulire la zona Fontanella a Torre Mileto, mentre a San Nicandro alcuni giovani ha voluto dare un tocco di originalità al belvedere S. Cristoforo con delle installazioni molto utili e una pulizia generale.

Questi piccoli gesti hanno grande valore perché esprimono la consapevolezza che solo lavorando insieme si può evitare la rassegnazione e l’abbandono. Invece di lamentarsi e dire che tutto va male, questi giovani hanno deciso di rimboccarsi le maniche e “fare”.

Il Sindaco Matteo Vocale ha commentato: “È così che una comunità cresce! Ed è per questo che noi sosterremo in tutto quello che di buono vorranno proporre per il bene di tutti. Siano di esempio! Grazie ragazzi: San Nicandro unita è più forte. Avanti così!”.

I giovani di San Nicandro Garganico hanno dimostrato che con determinazione e impegno si possono fare grandi cose per il proprio territorio. Speriamo che questo sia solo l’inizio di una lunga serie di progetti volti a migliorare la vita della comunità.