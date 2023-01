StatoQuotidiano.it, Foggia 07 gennaio 2023. “Ho deciso di restare a Foggia per dimostrare che qui si può costruire un futuro”. Andrea Centuori ha 20 anni ed è il titolare di un nuovo pastificio che lo impegna tanto quanto l’Università.

“Stiamo lavorando da mesi per presentarci come la pasta del Granaio d’Italia – continua Andrea – questo perché crediamo nel nostro territorio e utilizziamo solo materie prime locali. Dovremmo renderci conto tutti delle grandi potenzialità che ha questa terra e a dirlo non dovrebbe essere un ventenne”.

Il pastificio Centuori sta entrando in produzione gradualmente con tanti formati di pasta fresca e secca con elevati standard di qualità.

“Partiamo con la consapevolezza che il cammino sarà lungo e con tante difficoltà ma, avendo puntato sulla qualità e su proposte innovative, sono sicuro che potremo portare la pasta del Granaio d’Italia molto al di fuori dei nostri confini. Toccherà anche ai nostri concittadini sostenerci e tutelarci”.

La pasta Centuori è già presente in alcuni generi alimentari e nelle prossime settimane dovrebbe iniziare la fase di distribuzione più estesa. “Vogliamo fare i passi giusti senza correre, anche perché i giovani hanno sempre voglia di arrivare e subito. Per questo seguo i consigli di mio padre. Con il passare del tempo mi auguro che la pasta Centuori possa rappresentare con orgoglio questa terra ereditando antiche tradizioni”.