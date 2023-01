Manfredonia, cane abbandonato tra rifiuti: “Ha leishmaniosi e reni compromessi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/01/2023 – Il nuovo anno si è aperto purtroppo con un tristissimo caso di abbandono tra i rifiuti di un cane ridotto in fin di vita. L’esemplare, un molossoide visibilmente malato e avvolto parzialmente in una coperta, è stato trovato in una discarica in località “Paglia” a Borgo Mezzanone, nei pressi dell’impianto Mercegaglia, a circa 50 km da Manfredonia.

Fonte: Marco Lupoli

È stato lasciato lì, proprio come si fa con un pacco o con un oggetto qualsiasi. E come se l’orrore non fosse già abbastanza, al cane qualcuno ha persino tagliato le orecchie. L’ennesimo atto disumano nei confronti di un animale a cui è stata tolta ogni energia e voglia di vivere e scorrazzare. Fortunatamente, però, il cane è stato recuperato dai volontari dell’ENPA (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali) di Manfredonia a seguito di una segnalazione. Per loro si è trattato della prima operazione di soccorso animali del nuovo anno.