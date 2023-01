Meteo Puglia, arriva il gelo dalla Russia: stravolgimento nelle temperature

FOGGIA, 07/01/2023 – Abbiamo ormai messo alle spalle le festività natalizie, perchè come si suol dire, “l’Epifania tutte le feste porta via“. Sicuramente non abbiamo vissuto un periodo contornato dal bianco candore delle neve, da quell’atmosfera che rende tutto un pò più magico, dato che l’inverno non ha deciso minimamente di fare se stesso.

Questo perchè, come ormai tutti sappiamo, la configurazione a livello emisferico ha riprodotto sempre lo stesso quadro barico, con getto in uscita dagli states sempre troppo in tiro e correnti zonali a tutta forza, che di fatto hanno inibito qualsivoglia blocco in atlantico. Speriamo almeno che sotto il profilo personale queste festività abbiano dato una marcia in più e siano state motivo di allegria giornaliero.

Non sempre però dal punto di vista meteorologico, tutto deve proseguire costantemente allo stesso modo per periodi lunghi. Di certo, è vero anche il contrario, cioè che nulla esclude che quando la natura decide di intraprendere una strada, essa la perseguiti senza mai cambiarla. A meno che, non intervenga qualche forzante in grado di sparigliare un pò le carte. Ebbene, se proprio dovessimo individuare qualcosa in grado di smuovere le acque, allora partiremmo in svantaggio, dato che verso la fine di dicembre si è concretizzato un ESE COLD (raffreddamento stratosferico estremo) capace di condizionare ancora l’atmosfera. Francamente però il touch-down di questo raffreddamento su tutta la colonna si è avuto solo in maniera piuttosto blanda, attribuendo di fatto il raggiungimento dell’ESE COLD coma da letteratura scientifica, ma d’altro canto imponendo non un vero e proprio condizionamento.

C’è da sottolineare, che quando avviene il raggiungimento di un ESE COLD, in genere la situazione si predispone ad un continuo ravvivarsi delle correnti zonali, con il vortice polare che come una trottola si racchiude in se stesso e guadagna ancora più potenza, inibendo le onde planetarie (le responsabili di ondate fredde sull’emisfero nord). A distanza però di 15/20 giorni da esso, resta possibile una frenata zonale anche importante, capace di trasportare repentinamente masse d’aria molto fredde dal continente asiatico.

Se, dal momento in cui è accaduto il raggiungimento dell’ESE COLD nel giorno 27 dicembre 2022, calcoliamo questo lasso temporale, allora è lecito aspettarsi un’onda divergente capace di veicolare gran freddo verso l’Europa, talvolta fin dalla profonda Siberia. Anche per questo motivo abbiamo sempre ritenuto possibile un cambio più netto dell’inverno tra la seconda e la terza decade di gennaio, preceduto da un periodo già più dinamico (come quello che affronteremo).

Detto questo, valutando i vari indici teleconnettivi, continuiamo a ricevere segnali che un possibile cambio di scenario, a prescindere da questo ESE COLD, possa intervenire pesantemente in questo proseguo stagionale. I modelli matematici intanto disegnano scenari probabilistici verso l’arrivo del freddo dall’artico, in questo caso con una massa d’aria proveniente dalle zone marittime del polo nord.

Ovviamente in queste condizioni, la situazione meteorologica sull’Europa, Italia compresa, si predispone ad un peggioramento consistente del tempo, con gran freddo e neve anche a quote molto basse. In particolare, il modello matematico americano (GFS), disegna un quadro barico che vede un blocco imponente alle correnti oceaniche verso la fine della seconda decade di gennaio e all’inizio della terza, dove quindi le temperature sembrerebbero andare in picchiata. L’inverno quindi torna alla ribalta, con aria artica in espansione verso il Sud dell’Europa e condizioni più adatte al freddo e alla neve anche in pianura. Al momento parliamo sempre di possibilità, di ipotesi sotto forma di tendenza, ma le frequentazioni matematiche cominciano ad essere sempre più presenti nel disegnare questo tipo di dinamica.

Continueremo quindi a valutare questa idea dei modelli matematici, che sposa appieno quelle che sono le nostre analisi a riguardo. Vi aggiorneremo sempre prontamente con i prossimi editoriali, cercando di cogliere sempre meglio i dettagli man mano che ci avvicineremo e se davvero venisse confermato questo totale cambio termico. Fonte: meteopuglia.