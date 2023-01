Piano anti ghetto: Manfredonia (e altri 11 Comuni) rischiano di perdere fondi Pnrr

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/01/2023 – Undici Comuni pugliesi rischiano di perdere i 114 milioni che il governo, a metà del maggio scorso, attraverso il ministero del Lavoro, ha assegnato per l’eliminazione in meno dei tre anni dei ghetti dove sopravvivono in condizioni disumane migliaia di braccianti immigrati.

Un pericolo più che concreto, visti i tempi strettissimi. Lo sostiene un articolo di oggi del Corriere del Mezzogiorno. A tre giorni dalla scadenza della proroga, fissata per martedì 10 gennaio (il termine iniziale era stato stabilito per il 31 dicembre 2022), nessuna fra le amministrazioni di Turi (appunto), Bisceglie, San Ferdinando di Puglia, Brindisi, Carapelle, Carpino, Cerignola, Lesina, Manfredonia, Poggio Imperiale, San Marco in Lamis e San Severo, destinatarie dei fondi previsti dalla misura 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ha presentato i cosiddetti Piani di azione. Ossia, la sintesi articolata dei progetti che dovranno poi essere depositati entro giugno e valutati, a livello centrale, affinché le risorse economiche «per il superamento degli insediamenti abusivi» vengano effettivamente erogate.

Manfredonia e San Severo, le città pugliesi con la più alta presenza dichiarata al governo di braccianti agricoli stranieri (rispettivamente 4 mila e 2 mila, dislocati in gran parte fra i ghetti di Borgo Mezzanone e Rignano), potenziali riceventi di 53,6 e 27,8 milioni di euro (le somme maggiori prenotate in tutta Italia, quasi la metà del budget statale complessivo di 200 milioni), nelle ultime settimane si sono messe in moto per individuare o ristrutturare edifici (anche all’interno dei centri storici) nei quali rendere dignitosa l’esistenza abitativa degli immigrati.