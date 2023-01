Quando Vialli venne in Puglia per girare uno spot Sky (VIDEO)

LECCE, 07/01/2023 – Era il 2004 quando Sky scelse il Salento per girare lo spot pubblicitario della piattaforma tv. Tra i protagonisti dello spot c’era Gianluca Vialli, uno dei simboli del calcio italiano morto – il 6 gennaio – dopo una lunga lotta contro un tumore.

Melpignano, questo il paese scelto dal colosso della tv a pagamento, si trasformò in un set cinematografico. Un momento indimenticabile per il Salento che l’amministrazione comunale di Melpignano ha voluto ricordare con un post: «Anche la nostra Amministrazione vuole ricordare Gianluca Vialli. Quindici anni fa il campione venne a Melpignano per girare lo spot di Sky e, in quell’occasione, fece sognare i tifosi facendo una rovesciata in piazza San Giorgio». Fonte: Quotidianodipuglia