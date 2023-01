Spaccio di cocaina, marijuana e hashish nel Foggiano: 4 arresti

FOGGIA, 07/01/2023 – I carabinieri della Compagnia di San Severo, supportati da reparti dell’organizzazione mobile e speciale dell’Arma e con l’ausilio di due unità cinofile, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso Tribunale di Foggia, su proposta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di quattro soggetti, di cui tre colpiti dalla misura della custodia cautelare in carcere e uno agli arresti domiciliari, indagati, ognuno a vario titolo, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, continuata e in concorso, commessi nel periodo compreso tra maggio 2022 e settembre 2022 nel territorio di San Severo.

Gli arresti sono stati eseguiti nella città dei campanili e a Lucera. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Severo, hanno avuto inizio a marzo 2022 attraverso l’utilizzo di tecniche di intercettazione e videoripresa e al vasto patrimonio di informazioni acquisite sul territorio dai militari dell’Arma.

Peculiare il linguaggio utilizzato dagli indagati. Il termine ricorrente (da cui ha preso nome l’operazione), in linea con lo slang giovanile, è l’appellativo “brother” o “brò”, utilizzato dagli indagati nelle comunicazioni interpersonali. Nel corso dell’intera attività investigativa sono stati altresì operati tre arresti in flagranza, segnalate tre persone alla locale Prefettura quali assuntori ex art. 75 D.P.R. 309/1990 e sequestrati 30 grammi di cocaina, 300 grammi di marijuana e 300 grammi di hashish.