#VadovetiportailGolfo, Tasso (AGIAMO): "Per le Amministrative, una coalizione nostra, civica, trasversale"

Manfredonia. “Fare un campo largo, basandosi sul momento elettorale, non serve a nulla. Abbiamo grandi esempi di coalizioni che sono fallite. Secondo noi ci vuole qualità, la consapevolezza amministrativa ed operativa. Stiamo lavorando per aggregare uomini e donne che abbiano voglia di impegnarsi in un percorso che porti ad un progetto: una coalizione nostra, civica, che sia trasversale.

Le buone idee non sono né di destra né di sinistra. E noi le accoglieremo tutte”.

E’ quanto ha detto a Salvatore Clemente, nell’ambito del format #VadovetiportailGolfo, il già onorevole Antonio Tasso, attualmente in quota Agiamo.

“La proposta per bilanci sani? Una cosa che nessuno ha finora fatto: il riaccertamento della reale entità della debitoria del comune. E’ necessario che lo si faccia perché devi avere una base economica su cui contare per poter poi predisporre un piano di riequilibrio virtuoso e sano. Il piano di riequilibrio che è stato adottato e che ci terrà impegnati fino al 2027, è un piano che sta fallendo. Va dunque rimodulato sulla base di dati nuovi e certi”.

“Il benessere di una collettività è direttamente proporzionale alla facilità di lavorare e produrre reddito. Abbiamo una grande attenzione agli ambiti produttivi. L’area industriale di Manfredonia non è stata mai resa adeguata. Bisogna partire con la sistemazione di quelle aree. Le aziende avranno voglia di venire perché Manfredonia è ben collegata con le strutture portuali, aeroportuali, ferroviarie e viarie”.

“A Manfredonia non è stato mai pianificato un percorso turistico. Ci stiamo impegnando per dare una connotazione veramente turistica a questa Città”, ha concluso Tasso.