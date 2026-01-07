Agenzia delle Entrate, ecco come sfuggire al Fisco e vincere contro il redditometro: nuova sentenza

Il quadro normativo: l’art. 38 del D.P.R. 600/1973 Il potere degli uffici finanziari di ricostruire sinteticamente la capacità contributiva trova fondamento nell’art. 38 delle disp. accert. imp. redditi. Tale norma stabilisce una presunzione legale relativa , per cui se un soggetto sostiene spese significative, l’ordinamento presume iuris tantum che egli disponga di un reddito sufficiente a coprirle. Tuttavia, il legislatore concede al contribuente lo strumento della prova contraria . Per contrastare l’accertamento, è necessario dimostrare che il finanziamento delle spese sia avvenuto mediante:

Il caso trae origine da un’attività di controllo condotta dall’Agenzia delle Entrate sulla posizione di un contribuente. L’ufficio, incrociando i dati della capacità di spesa reale, aveva rilevato esborsi ingenti e non coerenti con il reddito dichiarato. In particolare, si trattava di flussi finanziari destinati al pagamento die all’acquisto diL’amministrazione aveva dunque attivato la procedura di accertamento sintetico, ricalcolando induttivamente un reddito complessivo pari a. Il contribuente, soccombente nel giudizio di primo grado, ha impugnato l’atto in appello, tentando di dimostrare che le spese erano derivanti da somme non tassabili, ossia la restituzione di un finanziamento da parte di una società e i proventi della compravendita di un’imbarcazione posseduta in precedenza.

La questione centrale, su cui si è soffermata la CGT Campania, riguarda. Secondo i giudici, infatti, per contrastare le rilevazioni effettuate con il redditometro non è sufficiente una generica allegazione di disponibilità finanziaria, ma occorre una certificazione rigorosa della natura non reddituale delle somme.

Quando la prova è rigorosa

I giudici campani hanno effettuato una distinzione fondamentale tra le diverse giustificazioni addotte dalla difesa, accogliendo solo parzialmente l’appello.

In primo luogo, la Corte ha riconosciuto valore liberatorio a un bonifico di 50mila euro ricevuto da un conto cointestato tra il contribuente e i suoi fratelli. In questo caso, la cointestazione e il vincolo di parentela sono stati ritenuti elementi sufficienti a provare la disponibilità di somme non tassabili, portando alla riduzione del reddito accertato da 267mila a 217mila euro.

Il verdetto, invece, è stato diverso per un altro accredito proveniente da una Srl di cui il contribuente era socio. L’appellante sosteneva si trattasse del rimborso di un prestito infruttifero precedentemente erogato. La Corte ha però rilevato l’assenza della tracciabilità di andata, ossia la prova documentale del versamento originario dal socio alla società. In mancanza di essa, il flusso di ritorno non può essere qualificato come una restituzione ma, anzi, risulta idoneo a occultare una distribuzione di utili “in nero”.

Anche la tesi secondo cui l’acquisto della nuova barca fosse stato finanziato dalla vendita della precedente non è stata accolta dai giudici. Il contribuente non ha fornito la prova dell’effettivo incasso del prezzo e, soprattutto, del reimpiego di quelle somme per le spese contestate. La giurisprudenza ribadisce che provare la vendita di un bene non equivale a provare che quel denaro sia stato l’unica fonte dell’esborso successivo.

L’onere della prova come scudo preventivo

La sentenza n. 4554/18/2025 afferma dunque che, nella difesa contro il redditometro, non basta invocare l’esistenza di risorse non soggette a tassazione, ma occorre dimostrarne la provenienza originaria e la causale.

Pertanto, ogni movimento di denaro non dichiarato – specialmente se finalizzato all’acquisto di beni di lusso o investimenti – deve essere supportato da atti aventi data certa e da tracciabilità bancaria.