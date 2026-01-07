Antonio Decaro proclamato presidente della Regione Puglia. Lui, emozionato

BARI, 7 gennaio 2026 – Antonio Decaro è stato ufficialmente proclamato presidente della Regione Puglia. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio nell’Aula Magna della Corte d’Appello di Bari, dove la presidente dell’Ufficio elettorale centrale, Giovanna De Scisciolo, ha letto l’atto formale di proclamazione.

L’annuncio è stato accolto da un lungo applauso dei presenti.

Prima dell’inizio della cerimonia, Decaro ha fatto il suo ingresso in aula salutando e abbracciando amici, collaboratori e rappresentanti istituzionali. Tra questi anche il presidente uscente Michele Emiliano.

Visibilmente emozionato, Decaro si è poi avvicinato alla moglie e alle figlie, sedute in prima fila, spiegando di aver scelto per l’occasione lo stesso abito indossato in occasione dell’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Con la proclamazione ufficiale, si conclude l’iter elettorale e prende avvio il nuovo mandato alla guida della Regione Puglia. Lo riporta l’Ansa Puglia.