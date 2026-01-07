CERIGNOLA – Assalto armato nel pomeriggio di oggi, martedì 7 gennaio, lungo l’autostrada A14, nel tratto che attraversa il territorio di Cerignola, in direzione Bari. Nel mirino dei rapinatori un furgone portavalori della ditta Battistolli.

Il colpo è avvenuto intorno alle 16. Durante l’azione criminale sarebbero stati esplosi colpi di arma da fuoco, generando momenti di forte tensione lungo l’arteria autostradale.

Nell’assalto sono rimaste ferite tre guardie giurate in servizio sul mezzo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, i vigilantes non sarebbero stati colpiti direttamente dai proiettili, ma feriti dall’esplosione del portellone del furgone, probabilmente fatta detonare dai rapinatori per accedere al vano blindato.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la Polizia Stradale, che ha messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I feriti sono stati soccorsi e affidati alle cure del personale sanitario; le loro condizioni, al momento, non sarebbero gravi.

L’assalto ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo l’A14. Le indagini sono in corso per individuare il commando responsabile e verificare l’eventuale bottino della rapina.