Mario Balotelli è pronto a iniziare una nuova avventura lontano dall’Europa. L’attaccante italiano ha firmato con l’Al-Ittifaq FC, club di Dubai, ponendo fine al suo periodo da svincolato dopo l’ultima esperienza con il Genoa.

Per Super Mario è stato definito un contratto di due anni e mezzo, che potrà essere ufficialmente depositato il prossimo 12 gennaio. Nei prossimi giorni, già da venerdì, Balotelli partirà alla volta di Dubai per mettersi a disposizione della sua nuova squadra.

Il club emiratino ha recentemente cambiato anche la propria guida dirigenziale: il nuovo presidente è l’italiano Pietro Laterza, imprenditore già proprietario del Chievo Verona, attualmente impegnato nel campionato di Serie D. Proprio con Laterza Balotelli ha scattato la prima foto ufficiale che ha sancito l’inizio della nuova esperienza.

Svincolato dalla scorsa estate, Balotelli lascia dunque il “club” dei giocatori senza squadra e rilancia la propria carriera in un campionato emergente, dove il calcio internazionale continua ad attrarre nomi di primo piano.

Con il suo approdo negli Emirati Arabi, resta ora da aggiornare l’elenco dei calciatori attualmente svincolati, mentre il mercato continua a muoversi anche fuori dalle rotte tradizionali.