Edizione n° 5939

BALLON D'ESSAI

CALL CENTER PUGLIA // Call center in Puglia a rischio: l’intelligenza artificiale minaccia 2.500 posti di lavoro
7 Gennaio 2026 - ore  12:30

CALEMBOUR

"PRONTI I RICORSI" // Test Medicina, C&P: “Graduatoria a rischio contenzioso. Pronti i ricorsi”
7 Gennaio 2026 - ore  13:55

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Il profilo // Balotelli vola negli Emirati: ha firmato con l’Al-Ittifaq FC

BALO EMIRATI Balotelli vola negli Emirati: ha firmato con l’Al-Ittifaq FC

Mario Balotelli è pronto a iniziare una nuova avventura lontano dall’Europa. L’attaccante italiano ha firmato con l’Al-Ittifaq FC, club di Dubai

http://i100.independent.co.uk

http://i100.independent.co.uk

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Gennaio 2026
Il profilo // Sport //

Mario Balotelli è pronto a iniziare una nuova avventura lontano dall’Europa. L’attaccante italiano ha firmato con l’Al-Ittifaq FC, club di Dubai, ponendo fine al suo periodo da svincolato dopo l’ultima esperienza con il Genoa.

Per Super Mario è stato definito un contratto di due anni e mezzo, che potrà essere ufficialmente depositato il prossimo 12 gennaio. Nei prossimi giorni, già da venerdì, Balotelli partirà alla volta di Dubai per mettersi a disposizione della sua nuova squadra.

Il club emiratino ha recentemente cambiato anche la propria guida dirigenziale: il nuovo presidente è l’italiano Pietro Laterza, imprenditore già proprietario del Chievo Verona, attualmente impegnato nel campionato di Serie D. Proprio con Laterza Balotelli ha scattato la prima foto ufficiale che ha sancito l’inizio della nuova esperienza.

Svincolato dalla scorsa estate, Balotelli lascia dunque il “club” dei giocatori senza squadra e rilancia la propria carriera in un campionato emergente, dove il calcio internazionale continua ad attrarre nomi di primo piano.

Con il suo approdo negli Emirati Arabi, resta ora da aggiornare l’elenco dei calciatori attualmente svincolati, mentre il mercato continua a muoversi anche fuori dalle rotte tradizionali.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto” (Dr. Seuss)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO