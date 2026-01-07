Edizione n° 5939

BALLON D'ESSAI

CALL CENTER PUGLIA // Call center in Puglia a rischio: l’intelligenza artificiale minaccia 2.500 posti di lavoro
7 Gennaio 2026 - ore  12:30

CALEMBOUR

"PRONTI I RICORSI" // Test Medicina, C&P: “Graduatoria a rischio contenzioso. Pronti i ricorsi”
7 Gennaio 2026 - ore  13:55

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // BAT // BAT, Morra: «Lodispoto valuti le dimissioni. Legalità e trasparenza priorità irrinunciabili»

"RIFLESSIONE SERIA" BAT, Morra: «Lodispoto valuti le dimissioni. Legalità e trasparenza priorità irrinunciabili»

"La vicenda che coinvolge Bernardo Lodispoto, indagato insieme ad altri esponenti politici in una presunta inchiesta per corruzione, impone una riflessione seria"

Il Presidente della Provincia Bat, Avv. Bernardo Lodispoto

Il Presidente della Provincia Bat, Avv. Bernardo Lodispoto

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Gennaio 2026
BAT // Foggia //

Bari, 7 gennaio – «La vicenda che coinvolge Bernardo Lodispoto, indagato insieme ad altri esponenti politici in una presunta inchiesta per corruzione, impone una riflessione seria sul tema della legalità e della trasparenza nelle istituzioni». Lo afferma Letizia Morra, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle della Bat, intervenendo sulla notizia che nelle ultime ore ha interessato il sindaco di Margherita di Savoia e presidente della Provincia Bat.

Secondo Morra, quanto emerso «ribadisce la necessità, più volte sottolineata dal Movimento 5 Stelle, di adottare a ogni livello istituzionale un Patto per la legalità e un codice etico chiaro e condiviso». Principi che, per il M5S, devono rappresentare «la base imprescindibile dell’azione amministrativa».

«La trasparenza e il rispetto delle istituzioni – sottolinea – devono essere sempre al centro dell’attività politica. Le alleanze si costruiscono su una visione comune e su valori non negoziabili. Su temi come la legalità e l’etica pubblica non faremo mai passi indietro».

Nel merito della posizione di Lodispoto, la coordinatrice provinciale pentastellata invita a una scelta di responsabilità. «Alla luce di quanto emerso fino a ora – dichiara – riteniamo che Lodispoto dovrebbe valutare le dimissioni dai propri incarichi di sindaco del Comune di Margherita di Savoia e di presidente della Provincia Bat, per garantire ai cittadini e ai territori che rappresenta la massima tutela, serenità e trasparenza».

Morra ribadisce infine l’attenzione del Movimento 5 Stelle alla tutela dell’interesse pubblico: «Per noi è fondamentale difendere gli interessi dei cittadini e preservare la credibilità delle istituzioni. Ci auguriamo che Lodispoto, così come gli altri esponenti politici coinvolti, possa dimostrare la propria estraneità ai fatti».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto” (Dr. Seuss)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO