Bari, 7 gennaio – «La vicenda che coinvolge Bernardo Lodispoto, indagato insieme ad altri esponenti politici in una presunta inchiesta per corruzione, impone una riflessione seria sul tema della legalità e della trasparenza nelle istituzioni». Lo afferma Letizia Morra, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle della Bat, intervenendo sulla notizia che nelle ultime ore ha interessato il sindaco di Margherita di Savoia e presidente della Provincia Bat.

Secondo Morra, quanto emerso «ribadisce la necessità, più volte sottolineata dal Movimento 5 Stelle, di adottare a ogni livello istituzionale un Patto per la legalità e un codice etico chiaro e condiviso». Principi che, per il M5S, devono rappresentare «la base imprescindibile dell’azione amministrativa».

«La trasparenza e il rispetto delle istituzioni – sottolinea – devono essere sempre al centro dell’attività politica. Le alleanze si costruiscono su una visione comune e su valori non negoziabili. Su temi come la legalità e l’etica pubblica non faremo mai passi indietro».

Nel merito della posizione di Lodispoto, la coordinatrice provinciale pentastellata invita a una scelta di responsabilità. «Alla luce di quanto emerso fino a ora – dichiara – riteniamo che Lodispoto dovrebbe valutare le dimissioni dai propri incarichi di sindaco del Comune di Margherita di Savoia e di presidente della Provincia Bat, per garantire ai cittadini e ai territori che rappresenta la massima tutela, serenità e trasparenza».

Morra ribadisce infine l’attenzione del Movimento 5 Stelle alla tutela dell’interesse pubblico: «Per noi è fondamentale difendere gli interessi dei cittadini e preservare la credibilità delle istituzioni. Ci auguriamo che Lodispoto, così come gli altri esponenti politici coinvolti, possa dimostrare la propria estraneità ai fatti».