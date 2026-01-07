Edizione n° 5939

BALLON D'ESSAI

CALL CENTER PUGLIA // Call center in Puglia a rischio: l’intelligenza artificiale minaccia 2.500 posti di lavoro
7 Gennaio 2026 - ore  12:30

CALEMBOUR

"PRONTI I RICORSI" // Test Medicina, C&P: “Graduatoria a rischio contenzioso. Pronti i ricorsi”
7 Gennaio 2026 - ore  13:55

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Cadem Srl Manfredonia, il Tar Lazio sospende l’interdittiva antimafia

CADEM SRL MANFREDONIA Cadem Srl Manfredonia, il Tar Lazio sospende l’interdittiva antimafia

Con tale pronuncia, il TAR ha pienamente riabilitato la società, consentendole di operare nuovamente a pieno regime nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Cadem Srl Manfredonia, il Tar Lazio sospende l’interdittiva antimafia

Cadem Srl Manfredonia, il Tar Lazio sospende l’interdittiva antimafia (Fonte image, TAR LAZIO, cdra)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
7 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Il Giudice Amministrativo ha sospeso il provvedimento interdittivo antimafia adottato nei confronti della società Cadem S.r.l. di Manfredonia. 

In particolare, il TAR Lazio, con ordinanza del 23 dicembre 2025, accogliendo le doglianze sollevate nel ricorso proposto dalla società — difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani — ha neutralizzato l’interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti, disponendo che l’Amministrazione procedente proceda al riesame del proprio operato.

“Con tale pronuncia, il TAR ha pienamente riabilitato la società, consentendole di operare nuovamente a pieno regime nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, dichiara in una nota inviata a StatoQuotidiano.it, Angela Caracciolo, Amministratore Unico Cadem S.r.l. di Manfredonia. 

Cadem Srl Manfredonia, il Tar Lazio sospende l’interdittiva antimafia
Cadem Srl Manfredonia, il Tar Lazio sospende l’interdittiva antimafia (Fonte image, TAR LAZIO, cdra)

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto” (Dr. Seuss)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO