Cadem Srl Manfredonia, il Tar Lazio sospende l’interdittiva antimafia

Il Giudice Amministrativo ha sospeso il provvedimento interdittivo antimafia adottato nei confronti della società Cadem S.r.l. di Manfredonia.
In particolare, il TAR Lazio, con ordinanza del 23 dicembre 2025, accogliendo le doglianze sollevate nel ricorso proposto dalla società — difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani — ha neutralizzato l’interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti, disponendo che l’Amministrazione procedente proceda al riesame del proprio operato.
“Con tale pronuncia, il TAR ha pienamente riabilitato la società, consentendole di operare nuovamente a pieno regime nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, dichiara in una nota inviata a StatoQuotidiano.it, Angela Caracciolo, Amministratore Unico Cadem S.r.l. di Manfredonia.