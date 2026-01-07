Si chiude dopo appena quattro mesi l’esperienza di Naim Byar con la maglia del Foggia. Il centrocampista marocchino classe 2005 non è più un calciatore rossonero: il Bologna, club proprietario del cartellino, ha infatti interrotto anticipatamente il prestito per poi cedere il giocatore a titolo definitivo al Wydad Casablanca, con cui Byar ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo.

Una parentesi breve e tutt’altro che memorabile quella vissuta dal giovane centrocampista allo “Zaccheria”. Arrivato a Foggia a fine agosto, Byar aveva fatto il suo esordio nel successo contro il Sorrento, disputando gli ultimi minuti di gara. Dopo una lunga assenza legata agli impegni con la Nazionale marocchina Under 20 — culminati con la vittoria del Mondiale di categoria — il calciatore è tornato a disposizione solo a ottobre.

Tra ottobre e dicembre ha collezionato complessivamente otto presenze, tre delle quali da titolare, senza però riuscire a incidere in modo significativo sul rendimento della squadra. Nelle ultime settimane la sua posizione all’interno del gruppo si era progressivamente deteriorata, fino alla rottura definitiva.

Determinante, in tal senso, la mancata risposta alla convocazione di mister Barilari per la ripresa degli allenamenti dopo la sosta natalizia. Un gesto che aveva provocato la dura presa di posizione dell’allenatore alla vigilia della gara con il Catania: «Bisognerebbe essere campioni anche fuori dal campo», aveva dichiarato il tecnico, lasciando poco spazio a interpretazioni.

La separazione ha rischiato di generare anche un contenzioso tra Foggia e Bologna. In caso di interruzione anticipata del prestito, infatti, il club emiliano avrebbe dovuto riconoscere ai rossoneri un indennizzo stimato intorno ai 200mila euro. Una situazione che, secondo quanto filtra, potrebbe essere risolta attraverso il trasferimento — con formula ancora da definire — di Lorenzo Menegazzo, centrocampista classe 2005 attualmente in prestito al Ravenna.

Si chiude così, in maniera poco brillante, l’avventura foggiana di uno dei giovani più promettenti del panorama internazionale giovanile, chiamato ora a rilanciarsi nel campionato marocchino con la maglia del Wydad. Lo riporta foggiatoday.it.