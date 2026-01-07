Call center in Puglia a rischio: l’intelligenza artificiale minaccia 2.500 posti di lavoro

Bari – L’intelligenza artificiale nei call center potrebbe sostituire migliaia di operatori, lanciando un allarme occupazionale nelle province di Bari, Lecce e Taranto. I sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Ugl Tlc Puglia denunciano che il nuovo bando Enel per il servizio di assistenza clienti prevede, a partire dal secondo anno di appalto, la possibilità di sostituire parte degli operatori con sistemi automatizzati.

La vertenza riguarda 2.500 addetti, già impiegati in un settore segnato da precarietà e salari bassi. Secondo le sigle sindacali, il bando elude il principio di territorialità della clausola sociale e apre la strada a riduzioni occupazionali, trasferimenti forzati e delocalizzazioni.

«È inaccettabile – affermano i sindacati – che l’innovazione venga utilizzata per tagliare posti di lavoro e creare incertezza per centinaia di famiglie». Viene inoltre sottolineato che Enel, partecipata pubblica, dovrebbe tutelare l’occupazione e non limitarsi ai profitti. L’adozione di sistemi automatizzati rappresenta anche un precedente pericoloso per il settore, con potenziali impatti sulla gestione dei dati e sulla privacy dei cittadini.

In risposta alla situazione, è stata annunciata una conferenza stampa della Cgil e una manifestazione il 9 gennaio davanti alla sede Enel di Bari. Nello stesso giorno, a Taranto, è proclamato lo sciopero dei lavoratori delle aziende Covisian, Network Contact e Sistema House, tutte impegnate in commesse Enel.

Secondo i dati sindacali, circa 400 lavoratori a livello nazionale sono già stati trasferiti o licenziati, e con la riapertura della commessa a marzo, il rischio coinvolgerà anche i lavoratori tarantini, per un bacino occupazionale di circa 800 persone.

Sindacati e lavoratori hanno inviato una lettera al sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, e agli enti locali, chiedendo sostegno e intervento per tutelare l’occupazione e fermare eventuali delocalizzazioni selvagge.

