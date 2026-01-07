Cerignola punta su D’Orazio: a due reti dal record personale

Edizione n° 5938

Il 25enne scuola Roma, arrivato in estate dalla Spal, ha già messo a segno quattro gol in campionato

Ludovico D’Orazio - Fonte Immagine: antennasud.com

Redazione
7 Gennaio 2026
Cerignola // Sport //

In casa Audace Cerignola l’attacco trova una certezza inattesa a inizio stagione: Ludovico D’Orazio. Il 25enne scuola Roma, arrivato in estate dalla Spal, ha già messo a segno quattro gol in campionato. Dopo essere partito da laterale nel 3-5-2, è stato spostato più vicino alla porta da Maiuri, segnando tre reti nell’ultimo mese contro Sorrento, Altamura e Picerno. L’1-1 casalingo con l’Altamura è stato un pareggio che sa di beffa.

Il record personale di D’Orazio resta le sei reti realizzate con la Feralpisalò nella stagione 2020/21: un traguardo alla portata, considerando il ruolo in cui rende meglio.

Il Cerignola, con quattro vittorie, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime otto gare, si trova ora a un solo punto dalla zona playoff. Il prossimo avversario sarà il Potenza, venerdì sera al Monterisi.

Sul fronte mercato, dopo l’addio di Emmausso e la partenza di Cuppone, l’attacco è pronto ad accogliere nuovi volti. Tra i nomi caldi c’è Perlingieri del Crotone. Per D’Orazio, però, il mercato aperto non rappresenta alcun problema: il suo rendimento resta il punto fermo della squadra.

Lo riporta telesveva.it.

LASCIA UN COMMENTO