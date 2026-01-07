Il Comune di Manfredonia avvia la gestione 2026 con un Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio, necessario per garantire continuità amministrativa e operatività degli uffici in una fase in cui il bilancio di previsione non è ancora stato approvato. Il quadro è quello dell’esercizio provvisorio, conseguenza dello slittamento del termine per la deliberazione del bilancio al 28 febbraio 2026, disposto a livello nazionale con decreto del Ministero dell’Interno (datato 24 dicembre 2025).

In questa cornice, il P.E.G. provvisorio consente all’ente di assegnare risorse e obiettivi minimi ai responsabili dei servizi, assicurando la gestione delle spese indispensabili e delle attività ordinarie, in attesa del documento contabile definitivo. In esercizio provvisorio, infatti, la macchina comunale può continuare a funzionare, ma con vincoli e limiti tipici della fase transitoria.

Dalla documentazione di bilancio per capitoli risulta che il totale generale delle spese (previsione di competenza) è indicato in 258.823.938,24 euro per il 2025, mentre per il 2026 la previsione scende a 169.365.154,88 euro (e 161.560.653,58 euro per il 2027).

Nello stesso prospetto compare anche un disavanzo di amministrazione quantificato in 2.009.403,44 euro.

Sul fronte entrate, nel riepilogo finale del bilancio per capitoli figurano:

Avanzo di amministrazione: 19.510.984,82 euro

Fondo pluriennale vincolato: 1.844.992,62 euro

Totale generale delle entrate (previsione di competenza): 258.823.938,24 euro; previsione di cassa 354.481.393,46 euro

Le principali voci di entrata corrente

Tra le entrate tributarie e perequative riportate nei capitoli allegati spiccano alcune voci che costituiscono l’ossatura della finanza comunale:

TARI: previsione di competenza 12.404.000 euro (con riferimento al capitolo “TARI – Cap. S. 4760-4772”).

Addizionale comunale IRPEF: previsione di competenza 4.733.799,90 euro.

Fondo di solidarietà comunale: previsione di competenza 7.934.421,14 euro.

Imposta di soggiorno: previsione di competenza 150.000 euro.

Residui: la “zavorra” (e la leva) della gestione

In allegato compaiono anche i prospetti dei residui presunti di entrata e di spesa: un passaggio non secondario, perché fotografa quanto resta da riscuotere e da pagare rispetto agli esercizi precedenti. Nei documenti sulle spese, ad esempio, si leggono riepiloghi per missioni e programmi e poste legate ai fondi (come quelli collegati al fondo crediti di dubbia esigibilità).

Per i cittadini, la fase di esercizio provvisorio raramente produce effetti immediati “visibili” sul singolo servizio, ma condiziona la capacità di programmare: molte scelte strutturali (nuovi interventi, investimenti, potenziamenti) restano di fatto ancorate all’approvazione del bilancio. Il P.E.G. provvisorio serve proprio a tenere in moto l’ente, garantendo il pagamento delle spese ricorrenti e la gestione delle attività essenziali, in attesa del via libera definitivo ai conti 2026.

A cura di Michele Solatia.