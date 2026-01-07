La scelta di lasciare in libertà i coniugi Moretti, gestori del bar Constellation, teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, ha scatenato l’indignazione delle famiglie delle vittime, in cui hanno perso la vita decine di giovani. «È un rischio enorme averli lasciati liberi», ha dichiarato alla Rts Sébastien Fanti, avvocato che assiste diversi familiari, sottolineando il timore che un’eventuale fuga possa compromettere il processo dovuto ai genitori e ai parenti delle vittime.

Duro anche Romain Jordan, altro legale delle famiglie, che si dice «scioccato» per l’esclusione degli avvocati dalle audizioni. La procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, difende però la decisione, spiegando che al momento non emergono rischi di fuga, collusione o recidiva, pur ribadendo che la situazione è costantemente monitorata. Secondo la magistrata, la scelta risponde anche alla necessità di garantire rapidità alle indagini ed evitare fughe di notizie, vista l’alta esposizione mediatica del caso.

A complicare ulteriormente il quadro investigativo è la comparsa di un video del Capodanno 2020, che mostrerebbe come il personale del locale fosse già a conoscenza del pericolo di incendio legato ai pannelli fonoassorbenti infiammabili del soffitto, in contatto con candele pirotecniche. Per Alain Macaluso, avvocato e direttore del Centro di diritto penale dell’Università di Losanna, la conduzione delle indagini sarebbe «contraria al codice di procedura penale», con il rischio che le audizioni debbano essere rifatte.

Alla luce delle nuove immagini, Macaluso apre a uno scenario più grave: «Si parla potenzialmente di omicidio con dolo eventuale», oltre che di lesioni personali gravi intenzionali, sempre con dolo eventuale. Un’ipotesi che rafforza la richiesta di chiarezza e giustizia avanzata dalle famiglie, mentre la gestione dell’inchiesta continua a dividere avvocati e magistratura.

