Crisi Lucera Calcio: minacce al presidente dopo il dietrofront dello sponsor

Il Lucera Calcio vive uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Negli ultimi giorni, scritte offensive e diffamatorie sono comparse sui muri esterni dello stadio comunale, prendendo di mira il presidente onorario Antonio Dell’Aquila, accusato ingiustamente di aver sottratto fondi al club. Il sindaco Giuseppe Pitta ha condannato fermamente gli episodi, definendoli esecrabili violazioni della legge e dei valori dello sport, esprimendo solidarietà al presidente, alla sua famiglia e allo staff.

La tensione era già alta sui social, dove Dell’Aquila è stato oggetto di attacchi pesanti e falsità, tanto da spingere il presidente a sporgere querela alla Procura della Repubblica.

Il clima di crisi nasce dal dietrofront del main sponsor, il gruppo Ortelli, che aveva garantito il supporto economico per una stagione ambiziosa con l’obiettivo di portare la squadra tra le prime tre. L’uscita di scena dello sponsor ha coinciso con problemi infrastrutturali: lo stadio comunale ha un manto erboso non rifatto da vent’anni, curva e gradinate inagibili e una capienza ridotta a soli 100 spettatori, con costi aggiuntivi per ottenere deroghe necessarie alle gare.

A seguito di ciò, numerosi giocatori e dirigenti hanno lasciato il club, inclusi l’amministratore delegato e il direttore operativo. Dell’Aquila ha comunicato ufficialmente la consegna del club e dello stadio nelle mani del sindaco, spiegando che senza supporto finanziario continuare sarebbe stato insostenibile.

Nonostante le difficoltà, la società lavora per garantire la conclusione della stagione, puntando sui giovani della formazione juniores e cercando soluzioni per mantenere viva l’attività del club. Dell’Aquila, però, ha chiarito che non farà parte del futuro del Lucera Calcio, sottolineando la necessità di una transizione ordinata e responsabile per il bene della squadra e della comunità.

Lo riporta foggiatoday.it.