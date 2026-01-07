Decaro proclamato presidente della Regione Puglia: «I miei giorni saranno dei pugliesi»

BARI – Antonio Decaro è stato proclamato questo pomeriggio presidente della Regione Puglia. La cerimonia si è svolta presso la Corte d’Appello di Bari, al termine delle procedure ufficiali successive al voto.

Nel suo breve intervento di insediamento, Decaro ha scelto toni misurati, rivendicando la volontà di affrontare il nuovo incarico «con impegno, dedizione, disciplina e onore», senza «proclami o promesse roboanti». Il neo-governatore ha spiegato che l’attesa di queste settimane gli è servita «per studiare, per riflettere» e prepararsi a un compito che definisce «complicato e carico di responsabilità».

Decaro ha ringraziato Michele Emiliano, presente accanto a lui, e «tutti quelli che mi hanno preceduto», sottolineando di raccoglierne il testimone «con rispetto e gratitudine» e con la consapevolezza «del grande lavoro che è stato fatto e di quello che ancora c’è da fare».

Al centro del discorso, la consapevolezza delle fragilità della regione: «Siamo ancora una terra fragile. Ci sono fragilità fisiche, sociali e umane». E l’impegno a non nasconderle, anche se questo dovesse incrinare la narrazione di una Puglia “perfetta”: «Perché la storia di un popolo è più importante di una storia Instagram».

Sul piano politico, Decaro ha assicurato di voler essere «il presidente di tutti, anche di quelli che non mi hanno votato», chiarendo però che non sarà «un presidente per tutto»: la Puglia, ha detto, «merita il coraggio di saper dire anche No», anche quando si tratterà di scelte «difficili», «sofferte» e «impopolari». «Chi governa pensando solo al consenso del giorno dopo, rinuncia al futuro», ha aggiunto.

Infine, l’accento sulle persone: «Sarò il presidente dei pugliesi, prima che della Puglia», promettendo di mettere «sempre al primo posto le persone». E sul rapporto con l’elettorato, l’idea di “ripartire da zero” nonostante il consenso ottenuto: la fiducia ricevuta, ha spiegato, dovrà «conquistarsela di nuovo» giorno dopo giorno, «lavorando con tutto l’impegno e tutta la passione» di cui sarà capace.

La chiusura è affidata a una frase dal tono personale, parafrasando un film citato dal presidente: «I miei giorni, tutti i miei giorni, le mie ore, i miei minuti, nei prossimi cinque anni, saranno dei pugliesi».

Insediamento Decaro, FdI : “Ora mantenga le promesse elettorali di discontinuità e attenzione a tutta la Puglia”

Nota del gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia

“Un mese e mezzo dopo il voto, Antonio Decaro è ufficialmente il nuovo presidente della Regione Puglia. Alla prova dei fatti, quel che ci auguriamo è che mantenga le promesse elettorali di discontinuità e di attenzione a tutta la Puglia, che non sia stato solo un vano annuncio il suo voler segnare una svolta rispetto a chi l’ha preceduto. Ma, se il buongiorno si vede dal mattino, il posto in giunta che sarebbe pronto per Michele Emiliano non è un bel segnale. Caso unico in Italia, una sceneggiata gattopardesca che cambia tutto per non cambiare niente.

Far rientrare dalla finestra l’ex governatore, dopo avergli sbarrato la porta del Consiglio regionale, suona come una beffa, soprattutto se gli verranno assegnate deleghe in materie delicatissime su cui poco, nulla o male è stato fatto finora. Mi riferisco alle ipotetiche indiscrezioni sulle deleghe di cui si legge sulla stampa: la gestione delle crisi industriali e, soprattutto, la protezione civile che sarebbe un vero scandalo, dopo la corruzione accertata e condannata dell’ex capo regionale voluto proprio da Emiliano.

E il “nuovo che avanza” non si ferma a lui, se è vero che nella futura giunta Decaro siederanno altri volti noti, anzi stranoti, della passata amministrazione regionale.

Al di là del risiko-giunta, Decaro dovrà dimostrare con i fatti che tiene realmente ai pugliesi, e quindi ci aspettiamo che cambi la legge elettorale per garantire una vera rappresentanza democratica, e che invece non tocchi – come invece ha già annunciato di voler fare – la legge che impedisce di riciclare i consiglieri non eletti assegnando loro incarichi e strapuntini di potere. Così come ci auguriamo che non voglia dar seguito alla proposta di legge sui consiglieri supplenti, per cui le casse regionali dovrebbero sborsare altri otto stipendi.

Vigileremo affinché non diventi succursale del poltronificio Emiliano, che è stato capace di moltiplicare cda pur di alimentare le sue clientele.

Ma vogliamo dare fiducia ad Antonio Decaro, e ci auguriamo che sin da subito prenda in mano dossier trascinati o ignorati da chi l’ha preceduto: sanità, acqua, rifiuti, ambiente, agricoltura, Xylella, trasporti e infrastrutture… Speriamo che si dedichi al cento per cento alla Regione e non si lasci distrarre da sirene carrieristiche di scalate al Pd, che sia il presidente di tutti i pugliesi e non solo di chi l’ha votato.

Da parte nostra, dai banchi della minoranza, faremo un’opposizione serrata e severa ma onesta e trasparente, controllando l’operato della giunta, sostenendo leggi utili e condivisibili, e proponendo soluzioni alternative ai provvedimenti che non condivideremo. Intanto, buon lavoro a Decaro e a tutti noi. La Puglia ha bisogno di una stagione nuova”

Proclamazione Decaro, De Santis (PD): “Un nuovo inizio”

“Il passaggio di consegne fra Michele Emiliano e il nuovo presidente della Regione Puglia Antonio Decaro è stato un momento solenne e carico di significato. Segna un nuovo inizio che ha radici ben salde in quel visionario e potente processo di cambiamento che è stato la “Primavera pugliese”, che negli ultimi 20 anni ha capovolto le sorti della nostra regione. L’ha trasformata, le ha cambiato l’anima e il colore, trasformandola da “Emilia nera” del sud a una delle regioni più moderne, con una economia in crescita e apprezzate d’Italia. Al presidente Decaro l’onore e l’onere di raccogliere questa eredità preziosa e l’augurio di proseguire lungo un percorso che porti la Puglia a raggiungere nuovi successi e le cittadine e i cittadini pugliesi a vivere in un luogo all’altezza non solo dei loro bisogni ma anche dei loro sogni.

Il Partito Democratico, prima forza politica in Puglia, é pronto a fare la sua parte, definendo col presidente Decaro e le altre forze politiche, non solo di maggioranza, alcune priorità non più procrastinabili: la riforma della legge elettorale; la riduzione delle liste d’attesa; puntare a una occupazione sempre più stabile e dignitosa; semplificare le procedure amministrative per i cittadini. Ci attende una sfida molto importante, in un tempo complesso e in un contesto internazionale delicato, segnato da guerre e instabilità, che si ripercuotono a tutti livelli e che non si possono ignorare. A questo, non appena l’intera Assemblea regionale sarà proclamata, siamo chiamati e ci impegneremo con grande responsabilità e spirito di servizio al fianco di Decaro”. Lo dichiara il Segretario del PD Puglia, Domenico De Santis

