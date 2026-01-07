BARI – Un discorso denso di riconoscenza, riferimenti istituzionali e auguri personali. Così il presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è intervenuto durante la cerimonia di passaggio di consegne con il nuovo presidente Antonio Decaro, sottolineando il ruolo fondamentale della famiglia per chi ricopre incarichi pubblici e il valore – non privo di sacrifici – del servizio alla Repubblica.

«Guardo la tua famiglia, Antonio, perché tutto quello che hai fatto e che farai sarà sempre sostenuto da chi ti vuole bene», ha detto Emiliano, ringraziando anche i familiari di «tutti coloro che servono la Repubblica». Un servizio, ha evidenziato, che rappresenta «un onore grandissimo» e «un motivo di felicità», ma che comporta inevitabilmente rinunce: «Tutto questo tempo che trascorriamo a disposizione degli altri viene sottratto a voi. Per questo vi chiediamo scusa e vi ringraziamo per la comprensione».

Nel passaggio centrale del suo intervento, il governatore uscente ha rivolto al nuovo presidente parole di stima per il lavoro svolto insieme negli anni: «Ad Antonio il mio ringraziamento per tanti anni di lavoro comune, le mie congratulazioni per questa straordinaria vittoria e soprattutto il mio augurio di lavorare sempre serenamente». Emiliano ha poi richiamato la forza della comunità pugliese, definendo la regione «meravigliosa» e composta da «gente perbene», pronta a sostenere il nuovo presidente «come ha aiutato i suoi predecessori».

Un messaggio accompagnato dalla disponibilità a collaborare: Emiliano ha ribadito «la disponibilità di noi tutti a fare di tutto perché questa Regione meravigliosa continui questo cammino bellissimo che ha iniziato tanti anni fa».

Infine, un riferimento personale al luogo della cerimonia, definito da Emiliano «un’aula particolare» perché legata ai suoi primi passi nella vita istituzionale. «Qui ho giurato sulla Costituzione, qui ho mosso i primi passi nella vita istituzionale», ha ricordato, concludendo con un augurio diretto a Decaro: «Sono convinto che quest’aula ti porterà ogni bene. In bocca al lupo».