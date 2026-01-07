Edizione n° 5938

BALLON D'ESSAI

BOLOGNA JELENIC // Omicidio di Bologna, arrestato Marin Jelenic: “So di essere ricercato, ma non so per cosa”
7 Gennaio 2026 - ore  08:55

CALEMBOUR

LUTTO DE SORTIS // Cerignola piange Gennaro De Sortis, storico amministratore del Molino De Sortis
7 Gennaio 2026 - ore  10:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, tragedia in via Scillitani: muore a 25 anni Simone Raucea (foto)

SIMONE RAUCEA Foggia, tragedia in via Scillitani: muore a 25 anni Simone Raucea (foto)

Simone non era solo un volontario: era anche donatore effettivo, testimone concreto dell’importanza della solidarietà

Foggia, tragedia dell’Epifania in via Scillitani: muore a 25 anni Simone Raucea

Foggia, tragedia dell’Epifania in via Scillitani: muore a 25 anni Simone Raucea

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Un dolore profondo ha colpito la comunità foggiana e il mondo del volontariato. Nella serata di martedì 6 gennaio, una tragedia si è consumata in via Scillitani, all’altezza delle strisce pedonali dell’uscita secondaria della villa comunale.

Un giovane pedone è stato travolto da un’auto e ha perso la vita sul colpo.

La vittima è Simone Raucea, 25 anni, volontario del Servizio Civile presso ADMO Puglia, associazione che promuove la donazione di midollo osseo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava attraversando la strada quando è stato investito da una Opel Astra. L’impatto è stato fatale.

L’automobilista si è immediatamente fermato ed è stato sottoposto agli accertamenti di rito, incluso l’alcol test. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Ultim'ora. Tragedia a Foggia: investito in via Scillitani: morto 25enne
Ultim’ora. Tragedia a Foggia: investito in via Scillitani: morto 25enne ph enzo maizzi

 

Un giovane di 25 anni, S.R., è morto questa sera in seguito a un investimento stradale avvenuto in via Lorenzo Scillitani a Foggia. L’incidente si è verificato intorno alle 20.15, quando il pedone è stato urtato da un’Opel Astra in transito lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Inutili tutti i tentativi di rianimazione del giovane.
Un giovane di 25 anni, S.R., è morto questa sera in seguito a un investimento stradale avvenuto in via Lorenzo Scillitani a Foggia.

 

La notizia ha scosso profondamente ADMO Puglia e tutti coloro che avevano condiviso con Simone il percorso di Servizio Civile. L’OLP Antonio Placentino, insieme a Sabrina De Lillo, Giorgia De Leo e all’intero gruppo dei volontari, lo ricordano come un ragazzo dai grandi valori morali, animato da un autentico spirito di servizio e da un forte impegno sociale.

Simone non era solo un volontario: era anche donatore effettivo, testimone concreto dell’importanza della solidarietà e della ricerca di nuovi potenziali donatori. In questi mesi si era distinto per serietà, disponibilità e generosità, diventando una presenza preziosa all’interno dell’associazione.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella comunità e tra chi lo ha conosciuto. ADMO Puglia si stringe con commozione ai genitori e alla famiglia di Simone, condividendo un dolore tanto grande quanto ingiusto, con la certezza che il suo ricordo continuerà a vivere attraverso l’esempio e i valori che ha saputo trasmettere.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Foggia, tragedia in via Scillitani: muore a 25 anni Simone Raucea (foto)"

  1. Vi è poco da commentare di fronte alla morte così crudele e gratuita di un giovane con valori di altruismo. Se ne vanno sempre i migliori! Non vi è mai rispetto per la vita altrui,imperterriti si circola sempre non rispettando quel minimo di prudenza sempre necessaria. Alla famiglia e comunità tutta un sentimento di cordoglio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto” (Dr. Seuss)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO