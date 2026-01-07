Foggia, tragedia dell’Epifania in via Scillitani: muore a 25 anni Simone Raucea

FOGGIA – Un dolore profondo ha colpito la comunità foggiana e il mondo del volontariato. Nella serata di martedì 6 gennaio, una tragedia si è consumata in via Scillitani, all’altezza delle strisce pedonali dell’uscita secondaria della villa comunale.

Un giovane pedone è stato travolto da un’auto e ha perso la vita sul colpo.

La vittima è Simone Raucea, 25 anni, volontario del Servizio Civile presso ADMO Puglia, associazione che promuove la donazione di midollo osseo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava attraversando la strada quando è stato investito da una Opel Astra. L’impatto è stato fatale.

L’automobilista si è immediatamente fermato ed è stato sottoposto agli accertamenti di rito, incluso l’alcol test. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

La notizia ha scosso profondamente ADMO Puglia e tutti coloro che avevano condiviso con Simone il percorso di Servizio Civile. L’OLP Antonio Placentino, insieme a Sabrina De Lillo, Giorgia De Leo e all’intero gruppo dei volontari, lo ricordano come un ragazzo dai grandi valori morali, animato da un autentico spirito di servizio e da un forte impegno sociale.

Simone non era solo un volontario: era anche donatore effettivo, testimone concreto dell’importanza della solidarietà e della ricerca di nuovi potenziali donatori. In questi mesi si era distinto per serietà, disponibilità e generosità, diventando una presenza preziosa all’interno dell’associazione.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella comunità e tra chi lo ha conosciuto. ADMO Puglia si stringe con commozione ai genitori e alla famiglia di Simone, condividendo un dolore tanto grande quanto ingiusto, con la certezza che il suo ricordo continuerà a vivere attraverso l’esempio e i valori che ha saputo trasmettere.