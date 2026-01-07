Edizione n° 5939

Home // Il diavolo spettegola // Il Kamasutra e le posizioni uomo-donna: mito, simbolo e lettura moderna

KAMASUTRA UOMO DONNA Il Kamasutra e le posizioni uomo-donna: mito, simbolo e lettura moderna

Quando si parla di posizioni di coppia, il riferimento al Kamasutra è quasi automatico. Eppure, il celebre testo indiano è spesso conosciuto più per la sua fama

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
7 Gennaio 2026
Quando si parla di posizioni di coppia, il riferimento al Kamasutra è quasi automatico. Eppure, il celebre testo indiano è spesso conosciuto più per la sua fama che per il suo reale contenuto.

Scritto probabilmente tra il III e il IV secolo dopo Cristo, il Kamasutra non è un manuale illustrato di tecniche, ma un’opera filosofica e sociale che riflette sulla vita, sul desiderio e sulle relazioni.

Solo una parte limitata del testo è dedicata alle posizioni uomo-donna, mentre la maggioranza dei capitoli affronta temi come il matrimonio, il corteggiamento, il rispetto reciproco e l’equilibrio tra piacere e dovere. Le posizioni descritte hanno spesso un valore simbolico e si inseriscono in una visione del corpo come espressione di armonia tra energia, emozione e spiritualità.

Nel tempo, la cultura occidentale ha estrapolato questi passaggi, trasformandoli in un elenco di “posizioni particolari”, talvolta svuotandole del loro significato originario. Oggi, una lettura moderna e informata del Kamasutra invita a superare l’idea della performance e a riscoprire il dialogo tra i partner, l’attenzione alle sensazioni e il rispetto dei limiti individuali.

Le posizioni, in questa prospettiva, non sono schemi rigidi ma possibilità, adattabili alle esigenze, all’età e alla condizione fisica delle persone coinvolte. L’accento non è sulla complessità o sull’acrobazia, ma sulla comunicazione e sulla consapevolezza reciproca.

Rileggere il Kamasutra come testo culturale permette di sottrarre la sessualità alla logica del consumo rapido e di restituirle una dimensione più profonda. In questo senso, la “leggenda” del Kamasutra continua a vivere non come curiosità esotica, ma come invito a un approccio più umano, rispettoso e consapevole all’intimità di coppia.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

