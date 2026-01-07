Edizione n° 5939

AUTOEROTISMO DONNA Il piacere autoerotico femminile: conoscenza del corpo, libertà e desiderio

Per lungo tempo il piacere femminile è rimasto ai margini del discorso pubblico, confinato tra tabù culturali, silenzi educativi e stereotipi di genere

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
7 Gennaio 2026
Il diavolo spettegola //

Per lungo tempo il piacere femminile è rimasto ai margini del discorso pubblico, confinato tra tabù culturali, silenzi educativi e stereotipi di genere. Solo negli ultimi decenni l’autoerotismo femminile ha iniziato a essere affrontato come tema legittimo, legato non solo alla sessualità ma anche alla salute, all’autoconsapevolezza e all’autonomia personale.

L’autoerotismo rappresenta, prima di tutto, una forma di conoscenza del proprio corpo.

Attraverso l’ascolto delle sensazioni e delle risposte fisiche, molte donne imparano a riconoscere i propri tempi, i propri limiti e ciò che favorisce il benessere psicofisico. Studi in ambito medico e psicologico sottolineano come questa pratica possa contribuire alla riduzione dello stress, al miglioramento del sonno e a una maggiore familiarità con la propria anatomia, con ricadute positive anche nella prevenzione e nel dialogo con i professionisti della salute.

Dal punto di vista culturale, la difficoltà a parlare di piacere femminile affonda le radici in una lunga tradizione che ha privilegiato una visione della sessualità centrata prevalentemente sull’uomo e sulla riproduzione. In molte società, l’autoerotismo femminile è stato ignorato o stigmatizzato, mentre oggi viene sempre più riconosciuto come parte naturale dell’esperienza umana adulta.

Affrontare l’argomento in modo serio e documentato significa anche contrastare rappresentazioni distorte e aspettative irrealistiche. L’educazione sessuale contemporanea, quando è completa e inclusiva, pone l’accento sul consenso, sul rispetto di sé e degli altri e sulla varietà delle esperienze individuali.

Parlare di autoerotismo femminile, dunque, non equivale a spettacolarizzare l’intimità, ma a restituirle dignità. È un passo verso una narrazione più equilibrata della sessualità, in cui il piacere non è un privilegio, ma una dimensione personale che può essere vissuta in modo consapevole, libero e responsabile.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

