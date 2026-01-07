Ubriaco alla guida invade l'altra corsia e si schianta contro un'auto: morto Alessandro Landriscina. Il poliziotto tornava a casa dopo il lavoro - PH LEGGO.IT

Tragedia nella notte tra il 6 e il 7 gennaio lungo la strada statale 26, all’altezza del terzo ponte. Alessandro Landriscina, agente di polizia penitenziaria di 51 anni e padre di due figli, ha perso la vita mentre rientrava a casa dopo il turno di lavoro nel carcere di Ivrea.

Secondo le prime ricostruzioni, un giovane di 31 anni alla guida di un veicolo avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendo l’auto di Landriscina. L’impatto è stato violento e mortale, senza lasciare scampo all’agente.

Il conducente del veicolo, risultato positivo all’alcol test, è stato medicato in ospedale per le ferite riportate e successivamente arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Si tratta del secondo incidente mortale nella stessa area in poche ore: nella serata del 6 gennaio, uno schianto tra due vetture a Volpiano aveva già provocato la morte di un 31enne di origini cinesi, rimasto coinvolto in un collisione con un SUV.

