ROMA – La Puglia resta ancora una volta fuori dai cinque premi più ricchi della Lotteria Italia, proseguendo un digiuno che dura dai 2 milioni vinti a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, nell’edizione 2010.

Come riporta Agipronews, la regione può comunque consolarsi con un bottino di vincite di 420mila euro, divisi in un premio di seconda categoria (da 100mila euro), quattro di terza (da 50mila euro l’uno) e sei di quarta da 20mila euro ciascuno.

Il colpo più ricco, da 100mila euro, è stato centrato a Gioia del Colle, in provincia di Bari, che porta a casa anche una vincita di quarta categoria. La provincia di Bari a segno anche con un premio da 50mila euro nel capoluogo e un altro da 20mila euro a Modugno. Festeggia anche la provincia di Foggia con due colpi da 50mila euro, nel capoluogo e ad Ascoli Satriano, a cui si aggiungono due vincite di quarta categoria a Cerignola e Vieste. Come riporta Agipronews, a segno anche la provincia di Lecce con un premio di terza categoria a Casarano e due da 20mila euro nel capoluogo salentino e a Gallipoli.

I numeri della Lotteria Italia 2025 sono stati ottimi, in Puglia, dal punto di vista delle vendite dei biglietti. Secondo i dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, questa edizione ha registrato un aumento dell’11,9% rispetto allo scorso anno: staccati 401.240 tagliandi contro i 358.560 del 2024.