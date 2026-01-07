Manfredonia, al Liceo Galilei-Moro uscita anticipata per riscaldamento spento

Il Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia ha comunicato che, questa mattina, gli studenti lasceranno la scuola in anticipo alle ore 11:10 a causa del riscaldamento spento.
La decisione ha comportato disagi nella giornata scolastica, con lezioni ridotte e interruzioni delle attività didattiche, con conseguenze anche per l’organizzazione delle famiglie.
La scuola avrebbe informato tempestivamente studenti e genitori, adottando tutte le misure necessarie per gestire la situazione.
2 commenti su "Manfredonia, al Liceo Galilei-Moro uscita anticipata per i ragazzi: “Riscaldamento spento”"
invece il roncalli trema dal freddo… caldaia rotta con 15 gradi in classe
Non sappiamo chi abbia rilasciato questo comunicato, ma se per “La scuola ha informato tempestivamente studenti e genitori, adottando tutte le misure necessarie per gestire la situazione” si intende, per quanto concerne i genitori, inserire sul sito della scuola un avviso per l’uscita anticipata allora è davvero inconcepibile come si possa ritenere ciò un’azione soddisfacente per mettere al corrente i genitori di minori che il proprio figlio non sia più a scuola. I genitori devono essere, se non preavvertiti, almeno informati direttamente attraverso il registro elettronico. Gli stessi non hanno l’obbligo di visitare il sito della scuola giornalmente, non è uno strumento finalizzato a questi propositi. Il canale unico e ufficiale resta il registro elettronico ed è il momento che il suddetto istituto provveda quanto prima a queste inosservanze.