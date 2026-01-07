Manfredonia, al Liceo Galilei-Moro uscita anticipata per riscaldamento spento

Edizione n° 5939

7 Gennaio 2026 - ore  12:30

7 Gennaio 2026 - ore  13:55

Home // Manfredonia // Manfredonia, al Liceo Galilei-Moro uscita anticipata per i ragazzi: "Riscaldamento spento"

"RISCALDAMENTO SPENTO" Manfredonia, al Liceo Galilei-Moro uscita anticipata per i ragazzi: “Riscaldamento spento”

La scuola ha informato tempestivamente studenti e genitori, adottando tutte le misure necessarie per gestire la situazione

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia ha comunicato che, questa mattina, gli studenti lasceranno la scuola in anticipo alle ore 11:10 a causa del riscaldamento spento.

La decisione ha comportato disagi nella giornata scolastica, con lezioni ridotte e interruzioni delle attività didattiche, con conseguenze anche per l’organizzazione delle famiglie.

La scuola avrebbe informato tempestivamente studenti e genitori, adottando tutte le misure necessarie per gestire la situazione.

2 commenti su "Manfredonia, al Liceo Galilei-Moro uscita anticipata per i ragazzi: “Riscaldamento spento”"

  2. Non sappiamo chi abbia rilasciato questo comunicato, ma se per “La scuola ha informato tempestivamente studenti e genitori, adottando tutte le misure necessarie per gestire la situazione” si intende, per quanto concerne i genitori, inserire sul sito della scuola un avviso per l’uscita anticipata allora è davvero inconcepibile come si possa ritenere ciò un’azione soddisfacente per mettere al corrente i genitori di minori che il proprio figlio non sia più a scuola. I genitori devono essere, se non preavvertiti, almeno informati direttamente attraverso il registro elettronico. Gli stessi non hanno l’obbligo di visitare il sito della scuola giornalmente, non è uno strumento finalizzato a questi propositi. Il canale unico e ufficiale resta il registro elettronico ed è il momento che il suddetto istituto provveda quanto prima a queste inosservanze.

