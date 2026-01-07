Il Comune di Manfredonia mette nero su bianco l’esito (provvisorio) della procedura di vendita di una parte del proprio patrimonio disponibile: su 12 lotti inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2027, solo cinque hanno ricevuto offerte, mentre sette sono andati deserti.

È quanto emerge da una recente determinazione dirigenziale, adottata dal Settore VI “Urbanistica e Sviluppo sostenibile” – Servizio Demanio e Patrimonio.

Il provvedimento ricostruisce il percorso amministrativo che porta alla gara: il Piano triennale, approvato in Giunta a dicembre 2024 e poi recepito dal Consiglio con gli atti di programmazione, ha individuato gli immobili non strumentali alle funzioni dell’ente e dunque alienabili, con l’obiettivo di riordinare e valorizzare il patrimonio, oltre che reperire risorse. La procedura di vendita è stata condotta attraverso la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza “CUC del Tavoliere”, alla quale Manfredonia aderisce con convenzione associata.

La gara è stata avviata con avviso e pubblicità a fine settembre 2025.

L’apertura delle procedure per i 12 lotti è avvenuta il 15 ottobre 2025.

Dopo la verifica amministrativa e i soccorsi istruttori, tutti i concorrenti sono stati ammessi all’apertura delle offerte economiche, avvenuta il 25 novembre 2025.

Il risultato principale sta nei numeri: offerte su 5 lotti, “zero” interessati per gli altri 7.

Nel dettaglio, per il Lotto 1 (terreno edificabile in area Gozzini) hanno partecipato tre ditte; per il Lotto 2 (aree e immobili ex CCR ASE in via Tratturo del Carmine) cinque; per il Lotto 3 (chiosco “La Rotonda”) una; per il Lotto 11 (chiosco con area annessa in piazzale Ferri) quattro; per il Lotto 12 (area chiosco viale del Commercio) due.

Quanto alle “preaggiudicazioni” – cioè le proposte di aggiudicazione recepite dagli atti della CUC – spicca il caso del Lotto 2, dove Eurospin Puglia S.p.A. propone un rialzo dichiarato del 490% rispetto alla base, portando l’importo a 4.012.000,12 euro; seconda classificata risulta Semplice S.r.l.

Sul Lotto 1 la migliore offerta è di Semplice S.r.l., con rialzo del 20% e importo 461.856 euro (seconda Rotice Antonio S.r.l.).

Per il Lotto 3 il chiosco “La Rotonda” va a V-INVEST S.r.l. unipersonale, unico partecipante, con rialzo del 7,3148% per 264.999,95 euro.

Sul Lotto 11 la proposta di aggiudicazione è per Clemente Alejandro, con rialzo del 57% e importo 131.536,17 euro.

Il Lotto 12 viene proposto a Lustro S.r.l.s., con rialzo del 2,5268% e importo 31.000 euro.

Accanto alla fotografia della gara, la determinazione affronta un passaggio tecnico-contabile: il Comune deve gestire i depositi cauzionali versati dai partecipanti (pari al 10% della base d’asta), trattenendo quello dell’aggiudicatario come caparra confirmatoria e acconto e predisponendo invece le restituzioni ai non aggiudicatari. Per questo viene disposta una variazione di bilancio sulle partite di giro (capitolo entrata PEG 1280 e capitolo spesa PEG 7230) e si procede ad accertamento e impegno per un totale cauzioni quantificato in 369.653,30 euro.

L’atto chiarisce infine che le attività successive – verifiche sugli aggiudicatari, stipula e restituzioni – saranno sviluppate con provvedimenti successivi.