Disagi per il riscaldamento nella succursale del Liceo “A.G. Roncalli” di Manfredonia. Secondo quanto segnalato da alcuni genitori, “al rientro a scuola gli studenti sarebbero stati costretti a seguire le lezioni in aule particolarmente fredde, con termosifoni spenti o non funzionanti, in condizioni ritenute non adeguate al benessere e all’apprendimento”.

Sempre secondo le segnalazioni, i rappresentanti d’istituto avrebbero chiesto “un intervento immediato per risolvere il problema o, in alternativa, l’uscita anticipata degli studenti. Tuttavia, tale richiesta non avrebbe avuto seguito, costringendo i ragazzi a rimanere in classe per diverse ore nonostante le basse temperature”.

La situazione, fanno notare i genitori, appare in contrasto con quanto avvenuto in altre scuole della città. In casi analoghi, come riportato anche da questa testata, alcuni istituti – tra cui il Liceo Scientifico – avrebbero optato per l’uscita anticipata degli studenti, adottando una misura ritenuta più idonea alla tutela della salute.

«Non accettiamo più che una problematica di questo tipo si ripresenti ogni anno», sottolineano i genitori, che chiedono interventi concreti e tempestivi. In particolare, le richieste rivolte alle istituzioni competenti riguardano: il ripristino immediato del riscaldamento; una verifica tecnica chiara e documentata degli impianti; decisioni rapide in caso di nuove criticità; una comunicazione trasparente e puntuale con famiglie e studenti.

«La scuola deve essere un luogo sicuro e dignitoso – concludono i genitori –. I nostri figli meritano rispetto».