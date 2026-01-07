Edizione n° 5939

8 Gennaio 2026 - ore  09:05

8 Gennaio 2026 - ore  09:22

Home // Manfredonia // Manfredonia, disagi per il freddo nella succursale del Liceo "A.G. Roncalli". Protesta genitori: "Intervenire presto"

Sempre secondo le segnalazioni, i rappresentanti d’istituto avrebbero chiesto "un intervento immediato per risolvere il problema o, in alternativa, l’uscita anticipata degli studenti."

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Disagi per il riscaldamento nella succursale del Liceo “A.G. Roncalli” di Manfredonia. Secondo quanto segnalato da alcuni genitori, “al rientro a scuola gli studenti sarebbero stati costretti a seguire le lezioni in aule particolarmente fredde, con termosifoni spenti o non funzionanti, in condizioni ritenute non adeguate al benessere e all’apprendimento”.

Sempre secondo le segnalazioni, i rappresentanti d’istituto avrebbero chiesto “un intervento immediato per risolvere il problema o, in alternativa, l’uscita anticipata degli studenti. Tuttavia, tale richiesta non avrebbe avuto seguito, costringendo i ragazzi a rimanere in classe per diverse ore nonostante le basse temperature”.

La situazione, fanno notare i genitori, appare in contrasto con quanto avvenuto in altre scuole della città. In casi analoghi, come riportato anche da questa testata, alcuni istituti – tra cui il Liceo Scientifico – avrebbero optato per l’uscita anticipata degli studenti, adottando una misura ritenuta più idonea alla tutela della salute.

«Non accettiamo più che una problematica di questo tipo si ripresenti ogni anno», sottolineano i genitori, che chiedono interventi concreti e tempestivi. In particolare, le richieste rivolte alle istituzioni competenti riguardano: il ripristino immediato del riscaldamento; una verifica tecnica chiara e documentata degli impianti; decisioni rapide in caso di nuove criticità; una comunicazione trasparente e puntuale con famiglie e studenti.

«La scuola deve essere un luogo sicuro e dignitoso – concludono i genitori –. I nostri figli meritano rispetto».

  1. Chissà perché si legge che sono sempre le scuole ad avere tale tipo di problema e no anche dove stazionano i dipendenti del comune, palazzo della sorgente, polizia locale e biblioteca ed altre sedi sparse…
    Sarebbe il caso di approfondire tale realtà ciclica.

