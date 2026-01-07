Anche nel 2026 Manfredonia conferma l’attenzione al verde pubblico, con interventi mirati che valorizzano la città turistica e ne migliorano l’immagine dopo anni di degrado e abbandono.

Proseguono i lavori di potatura delle palme sul lungomare cittadino e il taglio dell’erba nella villetta comunale in Via Hermada, mentre sul lungomare di Siponto continuano le operazioni di pulizia e sistemazione delle aiuole destinate al verde pubblico.

L’assessore al Verde, Francesco Schiavone, ha dichiarato: «La squadra di manutenzione comunale sta svolgendo un lavoro straordinario, con grande disponibilità e competenze. Il decoro della nostra città passa anche dalle loro mani. Grazie anche all’ausilio dell’assessora all’Ambiente, Rita Valentino, stiamo portando avanti interventi che richiedono attenzione costante. La manutenzione del verde pubblico sarà una delle nostre priorità per il 2026».

Questi lavori rappresentano un passo concreto per garantire una città più ordinata, accogliente e attrattiva per cittadini e turisti.