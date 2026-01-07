FOGGIA – Prosegue l’iter amministrativo legato alla realizzazione della nuova mensa scolastica presso la scuola “Manzoni” di via Nannarone, uno degli interventi finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Con una determinazione dirigenziale adottata a fine dicembre 2025, il Comune di Foggia ha provveduto a rettificare l’imputazione contabile di una quota pari a 75mila euro, relativa al Fondo Opere Indifferibili 2023, destinato a compensare l’aumento dei costi dei materiali.

Il provvedimento, firmato dalla dirigente dell’Area 9 – Opere Pubbliche PNRR, ingegnera Irene Licari, non comporta nuovi oneri ma si inserisce in un passaggio tecnico necessario per allineare la contabilità dell’Ente alle variazioni di bilancio approvate dalla Giunta comunale a novembre scorso.

L’intervento complessivo, dal valore di 750mila euro, rientra nella Missione 4 del PNRR, dedicata a istruzione e ricerca, e in particolare nell’investimento per l’estensione del tempo pieno e dei servizi di mensa scolastica. I lavori, affidati a un’Associazione temporanea di imprese composta da De Crescenzo Costruzioni e F.lli Di Carlo, risultano conclusi e collaudati, con l’ultimo stato di avanzamento lavori approvato nel marzo 2025.

La rettifica riguarda esclusivamente la corretta individuazione dei capitoli di entrata e di spesa nel bilancio 2025-2027, a seguito della variazione urgente del Piano esecutivo di gestione. In precedenza, la somma era stata imputata in via provvisoria; ora, invece, trova copertura definitiva nei capitoli specifici dedicati agli interventi PNRR.

Dal punto di vista amministrativo, l’atto conferma la regolarità tecnica e contabile dell’intera operazione e dispone la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in ottemperanza agli obblighi di legge. Resta inoltre ferma la possibilità di ricorso al Tar o al Presidente della Repubblica nei termini previsti.

Con questo passaggio, il Comune chiude uno degli ultimi adempimenti contabili legati a un’opera considerata strategica per il potenziamento dei servizi scolastici cittadini e per l’attuazione degli obiettivi del PNRR sul territorio.

A cura di Giovanna Tambo.