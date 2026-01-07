Nevicate sul Subappennino: imbiancati diversi comuni del Foggiano. Qualche "fiocco" nel Gargano

Come annunciato dalle previsioni meteo, la neve è tornata a cadere nel Foggiano, interessando nel tardo pomeriggio i comuni più alti del Subappennino Dauno.

I primi fiocchi hanno imbiancato Celle San Vito, il centro più piccolo della Puglia situato a oltre 700 metri di altitudine, Anzano di Puglia (760 metri), Accadia (650 metri) e Faeto, il comune più elevato della provincia con i suoi 860 metri sul livello del mare. Nevicate anche a Motta Montecorvino.

Al momento, secondo quanto si apprende, la situazione non presenta criticità: la neve non sta causando disagi alla circolazione stradale né particolari problemi ai residenti dei piccoli centri montani.

Qualche fiocco è caduto anche sul versante garganico, in particolare a Monte Sant’Angelo, a circa 800 metri di altitudine, dove però il fenomeno è risultato lieve e senza accumuli significativi. Lo riporta l’Ansa Puglia.

Le autorità locali restano comunque in stato di attenzione, monitorando l’evolversi delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore.