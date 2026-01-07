Edizione n° 5938

Omicidio di Bologna, arrestato Marin Jelenic: "So di essere ricercato, ma non so per cosa"
7 Gennaio 2026 - ore  08:55

Cerignola piange Gennaro De Sortis, storico amministratore del Molino De Sortis
7 Gennaio 2026 - ore  10:50

Raccolta rifiuti nei comparti di Manfredonia, Valentino: «Siamo in fase di sperimentazione»

RIFIUTI MANFREDONIA Raccolta rifiuti nei comparti di Manfredonia, Valentino: «Siamo in fase di sperimentazione»

Attivo da alcuni giorni il nuovo servizio con isole ecologiche informatizzate nei comparti CA1, CA2 e CA4. L’assessore: «Nessun allarme, stiamo monitorando criticità e miglioramenti»

Raccolta rifiuti nei comparti di Manfredonia, Valentino: «Siamo in fase di sperimentazione»

L’assessore comunale all’Ambiente Rita Valentino - PH: Saverio De Nittis

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – È entrato in funzione da alcuni giorni, nei comparti CA1, CA2 e CA4, il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti attraverso isole ecologiche informatizzate. Si tratta di una fase sperimentale che, come sottolinea l’assessore comunale all’Ambiente Rita Valentino, richiede tempo, ascolto e collaborazione da parte di tutti.

«Ogni cambiamento può generare dubbi o perplessità – spiega Valentino – ma non c’è motivo di allarmarsi. Proprio perché siamo in una fase di sperimentazione, stiamo raccogliendo segnalazioni e criticità, concedendoci alcune settimane per valutare in modo completo il funzionamento del servizio e individuare eventuali correttivi».

L’Amministrazione comunale, assicura l’assessore, è pienamente disponibile all’ascolto dei cittadini, così come gli operatori di ASE, impegnati in un servizio nuovo che richiede un fisiologico periodo di adattamento organizzativo per raggiungere livelli di maggiore efficienza.

Secondo Valentino, la raccolta tramite isole ecologiche rappresenta «un passo in avanti per la città e per i quartieri interessati», garantendo un sistema più ordinato, controllato e di qualità rispetto al passato. «L’obiettivo – aggiunge – è superare alcune criticità del porta a porta, come l’esposizione continua dei mastelli e il degrado degli spazi comuni».

Fondamentale, tuttavia, il rispetto delle regole di conferimento. Le isole ecologiche, essendo informatizzate, prevedono orari precisi: «Senza il rispetto delle regole – avverte l’assessore – il rischio è quello di trasformare le isole in discariche, vanificando gli obiettivi del servizio».

«Sperimentare significa provare, ascoltare, correggere e migliorare insieme – conclude Valentino –. Con serenità, collaborazione e senso civico, questo cambiamento può diventare un valore aggiunto per tutta la comunità».

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Raccolta rifiuti nei comparti di Manfredonia, Valentino: «Siamo in fase di sperimentazione»"

  1. Concordo col fatto che raccolta porta a porta sia una follia, ma spero che, grazie ai minori costi che verranno sostenuti per la raccolta tramite isole, attuerete una buona volta il servizio di manutenzione del verde nei comparti e spazzamento strade. Servizi che paghiamo ma che non vengono adeguatamente forniti!

LASCIA UN COMMENTO