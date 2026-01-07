FOGGIA – Una testimonianza lucida, sofferta e diretta che fotografa una delle emergenze più gravi della sanità italiana e, in particolare, di quella territoriale in provincia di Foggia. È l’appello di una paziente di Mattinata che da anni affronta una patologia complessa e che denuncia pubblicamente le difficoltà quotidiane di chi oggi prova a curarsi attraverso il Servizio sanitario nazionale.

«Negli ultimi tre anni – racconta – oltre alla sofferenza fisica, mi sono scontrata, come tanti altri pazienti, con liste di attesa lunghissime: uno o due anni per visite specialistiche ed esami diagnostici in regime di SSN». Tempi che, secondo la testimonianza, restano comunque elevati anche ricorrendo all’intramoenia, dove alcune prestazioni arrivano ad avere attese di sei mesi, con costi spesso insostenibili.

Una situazione che costringe molti cittadini a scelte drammatiche. «C’è chi chiede aiuto economico ad amici, parenti o alle parrocchie – spiega – e chi, invece, rinuncia a curarsi perché non riesce a sostenere tutte le spese: farmaci, integratori, esami, visite specialistiche, terapie».

Nel mirino anche il funzionamento delle commissioni per l’invalidità civile. «Preferisco stendere un velo pietoso – afferma –. Un diritto dovrebbe essere tutelato in quanto tale e non trasformarsi in una richiesta di favore o, peggio, in un meccanismo opaco che alimenta sfiducia e umiliazione».

Parole che chiamano in causa istituzioni e politica. «Spero che questa riflessione possa raggiungere chi ricopre ruoli importanti nella sanità e nel governo delle scelte pubbliche – prosegue – e che si possano prendere decisioni concrete nel più breve tempo possibile». Il quadro delineato è quello di una nuova forma di povertà, silenziosa e crescente: «Oggi i pazienti rinunciano a curarsi perché non riescono a sostenere le spese mediche. Questa è la vera emergenza sociale».

Un appello che nasce dall’esperienza personale ma che dà voce a migliaia di cittadini del territorio, spesso invisibili, e che richiama l’urgenza di una sanità pubblica realmente accessibile, equa e vicina ai bisogni delle persone.

A cura di Michele Solatia.