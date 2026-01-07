Edizione n° 5938

Omicidio di Bologna, arrestato Marin Jelenic: "So di essere ricercato, ma non so per cosa"
7 Gennaio 2026

Cerignola piange Gennaro De Sortis, storico amministratore del Molino De Sortis
7 Gennaio 2026

Scafati: bimbo di 13 mesi aggredito dal pitbull di famiglia

SCAFATI PITBULL Scafati: bimbo di 13 mesi aggredito dal pitbull di famiglia

Grazie all’intervento immediato dei soccorsi, il piccolo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli e non è in pericolo di vita

Scafati: bimbo di 13 mesi aggredito dal pitbull di famiglia

PITBULL, ph tgcom24 - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Tragedia sfiorata a Scafati (Salerno): un bimbo di 13 mesi è stato aggredito dal cane di famiglia, un pitbull, riportando un morso al volto. Grazie all’intervento immediato dei soccorsi, il piccolo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli e non è in pericolo di vita. Dopo l’aggressione, il cane è stato affidato al servizio sanitario della Asl territoriale.

L’aggressione è avvenuta quando il pitbull ha morso il bambino alla guancia destra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scafati, che stanno indagando per capire le cause dell’attacco e le dinamiche dell’incidente.

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha sottolineato l’urgenza di un intervento normativo per regolamentare meglio l’adozione e la gestione dei cani, in particolare di alcune razze, anche all’interno delle abitazioni. Il primo cittadino ha espresso la vicinanza alla famiglia coinvolta e ha ricordato l’importanza di rispettare il regolamento comunale sulla corretta conduzione degli animali nei luoghi pubblici, per tutelare sia le persone sia gli stessi cani.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO