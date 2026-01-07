Scafati: bimbo di 13 mesi aggredito dal pitbull di famiglia

Tragedia sfiorata a Scafati (Salerno): un bimbo di 13 mesi è stato aggredito dal cane di famiglia, un pitbull, riportando un morso al volto. Grazie all’intervento immediato dei soccorsi, il piccolo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli e non è in pericolo di vita. Dopo l’aggressione, il cane è stato affidato al servizio sanitario della Asl territoriale.

L’aggressione è avvenuta quando il pitbull ha morso il bambino alla guancia destra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scafati, che stanno indagando per capire le cause dell’attacco e le dinamiche dell’incidente.

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha sottolineato l’urgenza di un intervento normativo per regolamentare meglio l’adozione e la gestione dei cani, in particolare di alcune razze, anche all’interno delle abitazioni. Il primo cittadino ha espresso la vicinanza alla famiglia coinvolta e ha ricordato l’importanza di rispettare il regolamento comunale sulla corretta conduzione degli animali nei luoghi pubblici, per tutelare sia le persone sia gli stessi cani.

Lo riporta leggo.it.