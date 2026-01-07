Edizione n° 5938

Home // Cronaca // Stagione teatrale a San Severo: venerdì 9 gennaio arriva “Nero a metà Experience”

STAGIONE SAN SEVERO Stagione teatrale a San Severo: venerdì 9 gennaio arriva “Nero a metà Experience”

Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo saranno protagonisti di “Nero a metà Experience”, un omaggio alla musica di Pino Daniele

Stagione teatrale a San Severo: venerdì 9 gennaio arriva “Nero a metà Experience”

“Nero a metà Experience” - Fonte Immagine: teatroduse.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Gennaio 2026
Cronaca // San Severo //

Riprende la stagione teatrale 2025-2026 a San Severo, organizzata dal Comune – Assessorato alla Cultura, con delega del Vice Sindaco Anna Paola Giuliani, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Venerdì 9 gennaio 2026, al Teatro Comunale Giuseppe Verdi (porte ore 20:30, sipario ore 21:00, biglietti esauriti), Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo saranno protagonisti di “Nero a metà Experience”, un omaggio alla musica di Pino Daniele suonata dai suoi musicisti storici: Gigi De Rienzo al basso, Ernesto Vitolo alle tastiere e Agostino Marangolo alla batteria.

“Nero a metà Experience” non è solo un concerto, ma un vero e proprio incontro con l’anima della musica di Pino Daniele, interpretata da chi ha condiviso con lui il percorso artistico. Il progetto mira a celebrare l’eredità musicale dell’artista napoletano, mantenendo viva la sua visione e permettendo alla sua musica di emozionare ancora il pubblico, sia chi lo conosceva sia le nuove generazioni.

L’iniziativa è un’occasione unica per ascoltare dal vivo le canzoni di uno degli artisti più influenti della musica italiana, immergendosi nell’atmosfera e nel suono unico che ha reso Pino Daniele una leggenda.

Lo riporta comune.san-severo.fg.it.

